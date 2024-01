Stop alle auto, queste non verranno più prodotte: decisione definitiva delle aziende | Non potrai più comprarle

Le aziende hanno preso la loro decisione definitiva, queste auto non verranno più prodotte. Tutti gli automobilisti dovranno dire addio per sempre a questi modelli.

Il mercato dell’automobile sta cambiando in maniera piuttosto veloce. Inutile negare che negli ultimi anni le vetture a cui tutti sono ormai abituati si sono evolute in maniera evidente implementando nuovi dispositivi di sicurezza, una maggiore tecnologia e anche una serie di optional che forse mai avremmo pensato di vedere su un’automobile.

Le vetture attuali sono dotate di un computer di bordo ultra tecnologico, tecnologia Android, frenata assistita, addirittura alcune hanno quello che erroneamente viene chiamato auto-pilot, ma che in realtà offre un certo supporto all’automobilista durante la guida. Insomma, a queste auto nuove sembra non mancare proprio nulla, tranne un po’ di mercato.

Ad avere la meglio sembrano essere le macchine usate, che nello scorso anno si sono prese più del 50% del mercato automobilistico. Le auto nuove sono attualmente quasi ferme e i motivi sembrano essere diversi. Al primo posto i costi delle macchine nuove, in netto aumento, non tutti possono permettersele.

Ma ciò che sembra aver segnato nettamente il mercato attuale è l’arrivo delle auto elettriche. Come in molti sapranno entro il 2035 queste saranno le uniche automobili prodotte, con buona pace di tutti gli automobilisti che non sono proprio entusiasti di questo cambiamento.

La diffidenza nei confronti delle auto elettriche

Approfondiamo quindi, quello che sta succedendo in questi mesi, per quello che riguarda le auto elettriche. Quest’ultime ben presto saranno le uniche auto prodotte, abbandonando definitivamente i motori termici. Un cambiamento per aiutare il nostro ambiente a migliorare, la nostra aria ad essere molto più salubre.

Peccato che le auto usate sono state presentate sul mercato come delle vetture molto costose, la cui manutenzione ha costi altissimi e che possono incendiarsi da un momento all’altro. Sembra semplice comprendere che in effetti, non è facile per i cari automobilisti affezionati alle vecchie auto, abituarsi a tutto questo.

Le auto che non verranno più prodotte

In questo mare di cambiamenti, le case automobilistiche, per concentrarsi sull’elettrico e per utilizzare i loro mezzi proprio sull’elettrico, hanno deciso di tagliare sulla produzione delle vecchie vetture. Ad esempio la Fiat rinuncerà alla 500 a favore della nuova 600.

Invece Audi dirà addio a ben 2 dei modelli più amati della casa automobilistica. La TT e la R8 non verranno più prodotte, alla prima di dirà addio dopo ben 25 anni di onorato servizio, la seconda dopo 16 anni.