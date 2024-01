Concorso infermieri, 338 posti a tempo indeterminato per chi soddisfa questi requisiti | La scadenza è vicina

338 posti a tempo indeterminato quelli messi a disposizione in occasione del concorso infermieri. Controlla di avere tutti i requisiti.

Buone notizie per tutti coloro che sono alla ricerca di un posto da infermieri. Sono stati messi a disposizione dei giovani aspirante un apposito concorso che mette a disposizione più di 300 posti di lavoro. Ad indire il concorso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute di Udine.

Al fine di procedere all’assegnazione di 338 posti vacanti, è stato indetto un concorso di grandi dimensioni, che lascerà spazio a molti aspiranti infermieri, alla ricerca di contratti a tempo indeterminato e con il massimo delle ore all’interno della settimana.

Per poter arrivare alla firma del contratto è indispensabile superare il concorso indetto per l’assunzione di professioni della salute e dei funzionali. Il bando di concorso ufficiale, dove è possibile leggere quelli che sono i requisiti di cui essere in possesso per accede al test è presente in Gazzetta Ufficiale.

Chi fosse interessato ad ottenere un contratto da infermiere nella città di Udine deve inviare la richiesta in tempi brevi. Il concorso scade il 9 febbraio e attualmente non si è a conoscenza della possibilità che vi sia un altro concorso similare a questo.

I requisiti di cui si deve essere in possesso

Quali sono i requisiti che bisogna soddisfare per poter prendere parte al concorso? Innanzitutto essere in possesso della laurea in infermieristica, ovvero aver ottenuto il diploma universitario di infermiere e titoli di studio similari che danno accesso alla specifica abilitazione per poter svolgere tale mansione.

Indispensabile, oltre al titolo di studi, anche l’essere in possesso di regolare iscrizione all’albo professionale e compilare in ogni sua parte la domanda di partecipazione al concorso. Inoltre coloro che presentano domanda devono essere in possesso di cittadinanza italiana o europea, essere in possesso dell’idoneità psico-fisica, non aver ricevuto esclusioni dall’elettorato attivo, nessuna presenza di dispensa da quelli che sono gli impegni nella pubblica amministrazione. Infine assenza di condanne, aver assolto gli obblighi di leva e conoscere la lingua inglese ed informatica a livello anche scolastica.

Come inoltrare domanda

Dopo aver controllato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso è possibile inoltrare domanda. Questa potrà pervenire solo per via telematica, accedendo alla pagina ARCS tramite SPID o identità digitale. Il termine ultimo è quello del 9 febbraio.

Il concorso avverrà attraverso un test a risposta multipla di interesse generale.