Guadagnare senza lavoro, in casa hai un tesoro da non sottovalutare: con questo trucco ti fai un bel gruzzoletto

Ecco il trucco per riuscire a guadagnare anche senza avere un lavoro.

Per tutti coloro che si trovano momentaneamente senza un lavoro esiste un trucco utilissimo ed efficacissimo che permette di guadagnare soldi.

Tale trucco consiste per l’esattezza nel vendere i propri abiti usati non soltanto tramite i propri canali social ma anche attraverso determinate app.

Un modo semplicissimo per poter riuscire a fare qualche soldo in più, anche se anche in questo caso non mancano certamente alcuni consigli che sarebbe conveniente e opportuno seguire.

Ecco dunque cosa serve sapere per quanto riguarda questo metodo di fare soldi anche da casa.

Il trucco per guadagnare: vendere abiti usati su social e app

Grazie ai social e al mondo di internet in generale esistono oggi delle attività che permettono di trovare metodi alternativi per cercare di guadagnare. Uno di questi metodi consiste nella vendita di abiti usati tramite i propri profili social. App estremamente note in tal senso sono ovviamente Vinted, eBay o anche Vallapop, che permettono gli utenti iscritti di mettere in vendita i propri capi e prodotti e di entrare in contatto con le persone che si dimostreranno eventualmente interessate.

Per quanto riguarda invece i social l’impegno da dover mettere in campo risulta ovviamente essere di gran lunga maggiore. Il modo migliore per vendere è mettere in mostra i propri prodotti sui gruppi o sulle pagine dedicate, preoccupandosi ovviamente di fornire immediatamente anche tutte le informazioni necessarie sul capo in vendita. In più il venditore deve essere in tutto e per tutto sincero, mostrando ad esempio fin dall’inizio eventuali imperfezioni del prodotto attraverso foto e descrizioni.

Vendere abiti usati: i consigli

Per avere successo sui social per quanto riguarda questo ambito il fattore della foto risulta essere di fondamentale importanza. Inoltre è bene che il prodotto venga mostrato da angolazioni diverse con la pubblicazione di diversi scatti. Altro fattore vitale è il rispondere sempre e comunque in maniera cortese e garbata ai clienti che chiedono informazioni sul prodotto, con i quali bisogna tra l’altro essere anche estremamente chiari e sinceri.

Altro consiglio per tutti coloro che vogliono cercare di guadagnare soldi vendendo i propri abiti usati è poi anche quello di riuscire a capire quando è arrivato il momento di accettare l’offerta del potenziale compratore: conviene comunque non accettare mai la primissima offerta, in quanto il prodotto in vendita potrebbe attirare nei giorni immediatamente successivi anche altri clienti. Occorre infine ricordare come questa attività sia in ogni caso regolamentata dal Fisco.