125 euro in più sul conto corrente ogni mese, questa categoria di lavoratori è la più fortunata del 2024

Nel corso di questo 2024 vi è una fortunatissima categoria di lavoratori che potrà arrivare a ricevere ben 125 euro in più sul proprio conto corrente.

Si sta parlando nello specifico della scuola e degli insegnanti, con 1,2 milioni di lavoratori che potranno beneficiare di importanti aumenti retributivi mensili.

Ad essere interessati sono però non soltanto i docenti ma anche il personale amministrativo, con le novità normative che hanno iniziato ad entrare in vigore a partire dallo scorso 19 gennaio.

Ecco dunque tutte le informazioni utili in merito alla regolazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e ausiliario di scuole, accademie, università e conservatori oltre che dei docenti.

Gli aumenti per i docenti: 125 euro in più sul conto corrente

All’Aran è stato finalmente firmato il Ccnl Istruzione e Ricerca 2019-2021 che riguarda nello specifico 1.232.248 dipendenti di cui 1.154.993 dal mondo della scuola e 77.255 da quello degli ambiti delle università e degli enti di ricerca. In seguito ai 101 euro di aumenti ottenuti da 850.000 docenti lo scorso anno si vanno ora ad aggiungere i poco più di 20 euro derivanti dalla parte residua: in totale fanno dunque 124 euro.

Il ministro Giuseppe Valditara ha definito tutto ciò come un risultato importante, ma a ritenersi estremamente soddisfatte ed entusiaste sono state anche le associazioni sindacali. Queste alcune delle dichiarazioni in merito al prossimo Ccnl da parte del leader della Cisl Luigi Sbarra: “Auspichiamo ora che si avviino rapidamente le trattative per il rinnovo del Ccnl 2022/2024 scaduto da un biennio“.

Il Ccnl 2022-2024: la trattativa e i fondi disponibili

Il presidente dell’Aran Antonio Naddeo ha indicato come obiettivo principale quello di proseguire sulla stessa strada riformatrice per il nuovo contratto anche per il periodo 2022-2024. Queste alcune delle sue parole: “L’Agenzia è già al lavoro per garantire che le prossime fasi del processo di negoziazione continuino a portare miglioramenti significativi e concreti per tutti i lavoratori del settore. Questo contratto è segno tangibile dell’impegno del governo verso un sistema di Istruzione e Ricerca più forte, motore per la crescita e l’innovazione in Italia“.

Per la manovra 2024 e per i nuovi Ccnl si è deciso di stanziare per la precisione una somma complessiva di 8 miliardi di euro. Stando alle prime stime che sono state fatte al mondo della scuola verrebbero riservati tra i due e i tre miliardi circa, con i docenti che arriverebbero ad ottenere di conseguenza un aumento della propria retribuzione di circa il 5,78%.