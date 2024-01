Fondo di emergenza, per crearne uno non hai bisogno di investimenti: con questa strategia dormi tranquillo

È possibile creare un fondo di emergenza in maniera molto semplice, senza doversi indebitare. Applicando questa strategia sarà possibile ridurre i rischi al minimo.

Ognuno di noi sa bene quanto gli imprevisti siano all’ordine del giorno. Purtroppo è la verità, si potrebbe dover procedere con dei lavori all’interno della propria abitazione, con l’acquisto di un nuovo elettrodomestico o di una nuova casa. Senza considerare poi, le eventuali spese mediche che si possono dover sostenere.

In tale ottica avere un fondo di emergenza si rivela molto più importante di quello che si possa pensare, in quanto permette di affrontare eventuali spese, senza avere il bisogno di doversi indebitare. Purtroppo raramente si prende in considerazione la possibilità di poter avere una spesa imprevista da affronta. Ancora meno si pensa al come questa potrebbe essere affrontata.

Quindi, quando si parla di fondo di emergenza, ci si riferisce a un certo importo di denaro che si mette da parte, tenendolo in un conto bancario che non sia di semplice accesso e che si tiene a disposizione della famiglia nel caso in cui ve ne sia il bisogno.

Avere tale importo di denaro vuol dire, poter affrontare eventuali spese senza dover accedere a dei prestiti, anche di piccoli importi. Si ricorda che chiedere un prestito vuol dire dover pagare interessi e costi che influiscono negativamente sui propri risparmi.

L’importanza di una strategia finanziaria

Ad oggi, avere un fondi di emergenza si rivela indispensabile. A determinare questa necessità è la vita stessa che spesso si presenta ricca di imprevisti che potrebbero spingere all’indebitamento. La somma messa da parte come fondo di emergenza permette di non essere in balia degli eventi negativi che possono, in qualsiasi momento, influire sul benessere dell’intera famiglia.

Ma non occorre guardare solo l’aspetto negativo delle cose. Il fondo di emergenza, oltre ad essere un valido aiuto per superare le crisi, permette anche di raggiungere alcuni obiettivi, come quello di comprare una casa, una macchina nuova, ovvero, concedersi la vacanza che da sempre si desidera.

Come avere il proprio fondo in maniera semplice

Il primo passo da compiere è quello di riuscire a comprendere quale sia l’importo che si riesce a mettere da parte ogni mese. Ovviamente non deve essere per forza una cifra da destinare a tale finalità ogni mese, ma da scegliere anche in base a quelle che sono le spese di quel periodo. Gli esperti del risparmio ci dicono che sarebbe preferibile avere un fondo che sia in grado di andare a coprire per almeno 6 mesi quelle che sono le spese essenziali.

Quindi si decide dove custodire tale denaro, in modo che sia in un luogo sicuro. Perfetti sono i conti depositi non vincolati, quelli risparmio o il fondo monetario.,