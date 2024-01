Aumenti di stipendio, ora è ufficiale: per questa categoria è una vera svolta | Quanto guadagnerai

Adesso sembra che le voci degli ultimi mesi hanno trovato ufficialità. Per questa categoria di lavoratori è previsto un sostanziale aumento degli stipendi.

Buone notizie per queste prime settimane di 2024 per alcuni gruppi di lavoratori. Quale miglior regalo si può desiderare se non quello di avere un aumento, anche minimo del proprio stipendio? La crisi economica che ha colpito l’Italia in questi ultimi mesi, ha creato non pochi problemi ai lavoratori del nostro paese.

Sono in molti che hanno visto diminuire in maniera drastica, quelle che sono le loro possibilità di arrivare tranquillamente a fine mese. Inutile nascondere che purtroppo mentre i prezzi di qualsiasi tipo di prodotto sono aumentati in maniera vertiginosa, a rimanere sempre uguali, sono stati propri i salari e questo non ha fatto altro che far disperare buona parte dei cittadini lavoratori.

Ma adesso ci sono buone notizie. Ci sono alcune categorie di lavoratori che vedranno aumentare l’importo della busta paga. Purtroppo non è qualcosa di cui possono beneficiare tutti, ma una buona ferra di cittadini, quella si.

L’incremento era indispensabile considerando l’inflazione che ha colpito tutti i settori e che quindi ha reso per molti, impossibile affrontare tutte le spese del mese.

Stipendio ed incrementi

Il lavoro prestato deve essere retribuito in maniera congrua dal datore di lavoro, che con lo stipendio concede al lavoratore il denaro necessario per il sostentamento di se stesso e della propria famiglia. Lo stipendio dovrebbe essere congruo al lavoro prestato e anche, nel caso in cui sia previsto, ai contratti collettivi del lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a procedere con il pagamento tra il primo e il decimo giorno del mese successivo a quello in cui il servizio è stato prestato.

Nel 2023 era già stato previsto un primo incremento di 9,2%. Quest’anno invece, l’aumento sarà minimo, 0,56%, ma comunque importante per riuscire ad arrivare a fine mese senza sentirsi con l’acqua alla gola.

Aumento per colf e badanti

In particolare, l’aumento degli stipendi di cui fino a qui si è parlato, è riservato a colf e badanti. Da anni si afferma che il loro lavoro non è sufficientemente ripagato e ci ha messo del suo lo Stato, prevedendo tale adeguamento a cambiare le cose.

Ovviamente gli aumenti degli stipendi sono commisurati alla tipologia di contratto sottoscritto dallo stesso lavoratore al momento dell’assunzione, al numero di ore in cui si presta servizio e alla tipologia di mansioni svolte.