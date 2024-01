TFS, brutte notizie per i dipendenti pubblici: il Governo stravolge tutto | Per ottenerlo dovrai faticare

Ecco come i dipendenti pubblici potranno riuscire ad ottenere TFS e TFR.

Cambiamenti importanti per quanto riguarda il TFS e il TFR, con i dipendenti pubblici che dovranno fare molta più fatica per riuscire ad ottenerli.

In Parlamento sono state infatti avviate le discussioni su una nuova proposta di legge allo scopo di rivedere le scadenze.

Le tempistiche in merito ai pagamenti della liquidazione nell’ambito del pubblico impiego sono dunque destinate a cambiare profondamente.

Dopo i nuovi orari delle visite fiscali, per i dipendenti pubblici ecco dunque arrivare altre considerevoli novità. Modifiche, queste, che sono state ritenute a dir poco necessarie dopo che è stata considerata come incostituzionale la disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e privati.

TFS e TFR: quando arriva la liquidazione per i dipendenti pubblici

I tempi per i pagamenti del trattamento di fine servizio sono molto diversi per dipendenti pubblici e privati: per il settore privato ci vogliono circa 45 giorni, mentre nel pubblico impiego l’intera somma maturata si può ottenere anche dopo diversi anni. Tale norma è stata ritenuta lo scorso mese di giugno incostituzionale dalla Corte Costituzionale, motivo per cui nella recente proposta di legge si propone una considerevole riduzione di queste tempistiche. Riduzione che non sarebbe però nonostante tutto quella sperata dai dipendenti pubblici. Il TFR o TFS viene diviso di solito in tranche da 50.000 euro ciascuna, con la prima di queste che può arrivare dopo 105 giorni, 12 mesi o addirittura anche 24 mesi.

Per poter arrivare alla riduzione di questo tipo di tempistiche nel corso del 2023 si era pensato di introdurre la possibilità di fare richiesta del TFR anticipato all’Inps attraverso il pagamento di un tasso di interesse basso. Tale misura non è bastata ad evitare il giudizio di incostituzionalità da parte della Corte, che ha ritenuto queste tempistiche una violazione del fondamentale principio della giusta retribuzione di cui parla l’articolo 36 della Costituzione.

Le tempistiche di TFS e TFR

Nello specifico, a portare avanti questa nuova proposta di legge che mira alla modifica delle tempistiche di pagamento di TFS e TFR per i dipendenti pubblici è stato il deputato del Movimento Cinque Stelle in Commissione Lavoro Antonio Colucci. Al momento è quindi ancora troppo presto per cercare di fare ipotesi sui possibili sviluppi in merito e sulle possibilità che tale proposta di legge possa essere approvata.

Da tranche di 50.000 euro si passerebbe per la precisione a 63.600 euro, con le tempistiche che scenderebbero invece da 12 mesi a 3 mesi. Si tratterebbe in sostanza di un primo passo di notevole importanza verso quella maggiore uguaglianza tra dipendenti pubblici e privati tanto desiderata dalla Corte Costituzionale, anche se prima di tutto bisognerà in ogni caso conoscere il parere del Ministero dell’Economia in merito alle risorse da poter mettere a disposizione.