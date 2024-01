Paternità, il congedo diventa incredibile: avere un figlio raddoppierà la pausa dal lavoro | Come cambia nel 2024

Il nuovo congedo di paternità diventa veramente diverso da quello a cui adesso si è abituati. Se si diventa padri ci si può assentare dal lavoro per molto più tempo.

Avere un figlio cambia la vita di una coppia. La può migliorare, ma a volte la rende anche più difficile. Il neonato nei suoi primi mesi di vita ha bisogno della sua mamma, delle cure, del suo latte della sua vicinanza.

Un bisogno costante, ma che non permette di certo, alla donna, di riuscire ad affrontare tutto da sola. Di recente si sono accesi i riflettori sul bisogno di condividere equamente i compiti nel momento dell’arrivo di un bambino in famiglia. La necessità per la mamma, di aver un aiuto, un sostegno.

Esattamente come si discute della maternità, negli ultimi anni si sono accesi i riflettori sulla paternità. Il padre nel momento della nascita di suo figlio aveva diritto ad appena 10 giorni di permesso. Un permesso quasi irrisorio se si pensa ai costanti bisogni che ha un bambino nei suoi primi mesi di vita.

Quello che quindi si chiede è che la paternità sia equiparata alla maternità, a perorare la causa Elly Schlein che ha presentato la proposta all’Aula della camera.

Donne e mamme lavoratrici

Una statistica degli ultimi mesi, aveva evidenziato come ben il 40% delle donne che diventano mamme, decidono di lasciare il proprio lavoro, per dedicarsi alla famiglia. Questo succede perchè in Italia, viene quasi imposto di scegliere tra l’essere una mamma o essere una donna in carriera. Compiere entrambe le scelte sembra non essere in alcun modo possibile.

Alle donne e alle neo mamme occorre concedere maggiori attenzioni e questo inizia dalla possibilità di avere il proprio compagno accanto per i primi mesi di vita del piccolo. Da qui la richiesta di poter godere di un congedo obbligatorio di paternità paritario.

Si richiede un lavoro comune

Quindi la volontà sarebbe quella di equiparare il congedo di paternità a quello di maternità, quindi i padri dovrebbero avere gli stessi diritti delle madri e poter avere 5 mesi di congedo nel momento della nascita di un figli. Ma questo è un risultato che si può ottenere solo ed esclusivamente, nel caso in cui si riesca a procedere con un lavoro congiunto delle parti del governo.

Un lavoro comune che potrebbe finalmente portare il lavoro femminile italiano, a essere equiparato a quello delle altre donne in Europa. Una misura concreta a favore dell’Europa intera, un obiettivo da condividere.