Pensioni minime, ora è ufficiale: l’INPS ha alzato le cifre definitivamente | Chi prende di più

Buone notizie per le pensioni minime, l’ines ha deciso di innalzare le cifre in maniera definitiva. Ecco le novità e chi prenderà di più.

Con la nuova Legge di Bilancio di questo 2024, sono molti i temi caldi all’ordine del giorno. Alcuni di essi, probabilmente terranno banco ancora per molti mesi, in questo 2024 che è appena iniziato. Tra gli argomenti di maggiore interesse, sicuramente ci sono le pensioni.

I nostri cari pensionati si sentono stretti in una morsa che sembra non dar loro tregua. Sono anni che si parla di loro e di rapporti pensionistici che non sono adeguati a quelle che sono le condizioni minime per il vivere una vita che sia dignitosa. Sono ancora troppi i pensionati che si trovano sotto la soglia della povertà.

A peggiorare questa situazione, sicuramente, la crisi economica che ha messo a dura prova tutte le famiglie italiane, che hanno visto ridursi drasticamente il loro potere di acquisto Ma la manovra per questo nuovo anno ha previsto un innalzamento delle pensioni con alcune manovre che si riveleranno veramente efficaci per risollevare le sorti dei pensionati.

In poche parole, sembra che ci siano buone notizie per le pensioni minime, che quest’anno potranno beneficiare di un aumento delle loro pensioni. Questo grazie a una rivalutazione per inflazione. Quest’ultima un fattore che influisce notevolmente sul benessere economico dell’Italia intera.

Percentuali di recupero inflazione

L’inflazione è molto più che un semplice problema. Se ne parla da anni di questo aumento dei prezzi, ma soprattutto negli ultimi anni ha messo in difficoltà tutti i cittadini italiani. Ovviamente questo è un discorso che esula dai soli pensionati, anche i lavoratori si trovano in una situazione in cui, il loro vecchio stipendio non ha più il poter di acquisto di un tempo.

Quindi il Governo ha deciso di elaborare delle percentuali di recupero dell’inflazione, che permettano di dare maggiore respiro ai cittadini italiani. La percentuale di aumento sarà quindi del 5,4% per tutte le pensioni che non superano per più di 4 volte il valore delle minime. Un adeguamento che se pur minimo, è molto gradito ai pensionati.

Aumento delle pensioni 2024

Il trattamento minimo pensionistico sfiorerà quindi i 600 euro con i suoi 598,61 euro, grazie al famoso recupero inflazione di cui in precedenza abbiamo parlato. A confermarlo stata una circolare Inps che ha chiarito tali punti. Per tutte le pensioni che non superano la soglia minima ci sarà poi un ulteriore aumento del 2,7% arrivando a 614,77 euro.

Ad aumentare anche gli assegni sociali, che saliranno a un importo di 524, 41 euro mensili, mentre le pensioni sociali saranno di 440,42 euro.