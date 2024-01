Social, le formule magiche del 2024 da scrivere su Instagram per guadagnare follower: queste funzionano davvero

Ecco le formule magiche per aumentare il proprio numero di follower su Instagram nel 2024.

Con l’avvicinarsi del 2024 in tanti sono alla ricerca delle strategie più efficaci per cercare di aumentare il numero di follower sul proprio account Instagram.

Per riuscire ad accrescere in maniera considerevole e significativa il proprio seguito e per farsi notare e conoscere sempre di più in ambito social risulta di vitale importanza conoscere il funzionamento degli hashtag.

Tra i fattori di maggiore importanza e rilevanza vi è infatti l’utilizzo degli hashtag più popolari e in voga non solo in generale ma anche in un momento specifico.

In più, risulta decisivo anche informarsi sulle tendenze del momento, con ogni singolo post sul proprio profilo Instagram che dovrebbe essere accompagnato dagli hashtag giusti in termini non solo di qualità ma anche di quantità.

Instagram: le strategie per gli hashtah

Prima di andare a dare uno sguardo ai migliori hashtag da utilizzare su Instagram nel 2024 è importante evidenziare come la strategia degli stessi hashtag sia ormai cambiata. In precedenza, per potere avere visibilità, era importante scegliere i trenta hashtag più utilizzati, ma con il nuovo algoritmo risulta essere fondamentale sceglierne soltanto una decina tra quelli che si possono adattare nella maniera migliore al post che stiamo per andare a pubblicare. Scegliendo gli hashtag più appropriati gli altri utenti Instagram potranno arrivare più facilmente ad interagire con i nostri contenuti con like e commenti.

In generale, tra gli hashtag in assoluto più utilizzati su Instagram vi sono i seguenti: amazing, bestoftheday, follow, followme, instadaily, instalove, life, like, look, love, motivation, instagood, instalike, selfie, smile, style, sun.

Instagram 2024: le formule migliori per gli hashtag

Dato che siamo in tema, ecco qui di seguito i migliori hashtag per il periodo di Capodanno: capodanno, happynewyear, 2024, newyear, capodanno2024, party, friends, newyearseve, natale, italy, happy, picoftheday, fun, buonanno, fashion, celebration, holiday, smile, instagram, festa, auguri, bye2023, inizioanno, donewith2023, goals, obiettivi, benvenuto2024, hello2024, fineanno, jan12024, festadicapodanno, anno nuovo, cosafaiacapodanno, nuovipropositi.

Per viaggi e vacanze in generale, gli hashtag più efficaci sono i seguenti: explore, fun, holiday, igtravel, instago, instapassport, traveladdict, mytravelgram, travelblogger, photooftheday, tourism, traveldiaries, traveler, travels, trip, vacation, visiting, holidaytime, love, parties, presents, summer, summervacation, vacanze, vacationtime. Tra i post più gettonati e in voga vi sono come sempre anche quelli relativi al cibo, per cui ecco qui di seguito i relativi hashtag: breakfast, cibo, cooking, cucina, delicious, dessert, dinner, eat, fashionfood, favorite, foodaddict, foodart, foodlover, foodpic, foodporn, foodstyling, fresh. Altri consigli che potrebbero interessare sono poi anche quelli relativi ai post incentrati sugli animali: animal, animallovers, cats, cute, dayshots, dogs, instanature, nature, pets, petstagram, photooftheday.