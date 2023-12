IMU, lo sconto è assicurato: nel 2024 risparmi un sacco di soldi se soddisfi questo requisito

Pagare meno IMU sulle seconde case o sui fondi commerciali è possibile. Scopriamo quali sono i requisiti per ottenere gli sgravi fiscali.

L’Imposta Municipale Unica, la famigerata IMU, è una tassa comunale invisa ai più. Essa si paga su tutti gli immobili, i terreni e i fabbricati posseduti, fatta eccezione per la prima casa, ove si risiede o si dimora abitualmente.

A parte qualche altra marginale esenzione, l’IMU colpisce tutto il resto. E, talvolta, può essere effettivamente un salasso pesante, soprattutto se il bene oggetto dell’imposta non genera profitto. E’ lecito pertanto chiedersi se non vi sia modo di poter risparmiare qualcosa su di essa.

La risposta, fortunatamente, è positiva. Esistono in effetti diverse possibilità per poter pagare meno IMU su immobili o fabbricati in nostro possesso. Vediamo come, nel 2024, sarà possibile ottenere sgravi specifici, in particolare sulle abitazioni o i fondi commerciali dati in affitto.

La prima opportunità di avere una scontistica dedicata è per coloro che, italiani pensionati residenti all’estero, posseggono ancora un immobile nel nostro paese. Va da sé che tale abitazione non può essere considerata prima casa, dal momento che abitualmente si vive fuori Italia. Ciononostante, se lo Stato ove si risiede è convenzionato con il Belpaese per quanto riguarda gli aspetti pensionistici, allora si ha diritto ad uno sconto IMU del 50%.

Agevolazione IMU sulle seconde case

Altra opzione possibile è quella di concedere l’immobile posseduto in comodato d’uso gratuito ai propri genitori o figli, se si risiede nello stesso Comune e si possiede al massimo altri due immobili.

Anche in questo caso lo sconto sull’imposta è pari al 50%. Per chi invece non risiede all’estero né ha figli o genitori a cui dare in comodato una casa, c’è sempre la possibilità di affittare l’immobile posseduto tramite un contratto di locazione a canone concordato. In tal caso la tariffa IMU si decurta di un 25%.

Agevolazioni IMU sui fondi commerciali

C’è infine una opportunità di sconto sull’Imposta Municipale Unica che riguarda anche chi possiede fondi commerciali. Al momento si tratta di una soluzione sperimentale, in vigore presso un unico comune italiano, ma si spera che ben presto tale agevolazione possa estendersi dappertutto.

Stiamo parlando del Comune di Sarzana (La Spezia) il quale, al fine di far rinascere il centro storico, concede a chi possiede fondi sfitti la possibilità di uno sconto del 30% sull’IMU, ma solo nel caso in cui i locali vengano affittati ad attività commerciali.