Trucco furbo pandoro e panettone, per risparmiare gioca d’anticipo: se li compri in questa data ne prendi 2 al prezzo di 1

I pandori e i panettoni, ma anche i torroni e i dolci, sono tra i dessert più amati da consumare durante le feste.

Nonostante alcuni di loro siano un vero simbolo del Natale, li si può trovare in commercio anche durante il resto dell’anno. Alcuni tra i nomi più noti hanno cominciato a produrre panettoni e pandori costantemente in ogni mese, diventando così anche punto d’attrazione di turisti provenienti da tutto il mondo.

Secondo le statistiche, nell’ultimo periodo il prezzo è aumentato a dismisura, tanto che molte famiglie si sono ritrovate a considerare queste prelibatezze quasi come un trattamento di lusso.

Fortunatamente però esistono dei trucchetti utili che possono essere seguiti per risparmiare notevolmente sull’acquisto di questi prodotti, riuscendo così a mantenere alto lo spirito natalizio.

Il primo consiglio consiste nell’acquistare gli articoli del discount che vengono però prodotti negli stabilimenti delle marche più note. Questi infatti, nonostante non abbiano il marchio noto a tutti, mantengono la stessa qualità e le stesse proprietà dei loro fratelli venduti al triplo del prezzo.

Come risparmiare sull’acquisto di pandori e panettoni

Già lo scorso anno, Coldiretti ha esaminato le fluttuazioni di prezzo dei dolci tipici del natale e ha rivelato come esista un vero e proprio periodo nel quale i prezzi sono anche più che dimezzati.

Questa opportunità di acquisto non può essere sottovalutata, anche perché, visto l’ampio margine che esiste prima della scadenza del pandoro o del panettone, si possono sfruttare gli sconti per organizzare le feste dell’anno successivo in maniera tranquilla, senza dover spendere una fortuna.

Quando acquistare pandoro e panettone in sconto nel 2024

Nell’indagine condotta da Coldiretti i supermercati mettono in sconto i prodotti classici del Natale e del Capodanno (come cotechini, pandori, zamponi, frutta secca, spumanti, panettoni e torroni) nel periodo subito successivo all’Epifania, permettendo alle famiglie di risparmiare un bel po’ di soldi, soprattutto considerando che la maggior parte delle formule promozionali promettono anche l’acquisto di due prodotti al costo di uno o, addirittura, il 3×2, oltre agli sconti sul prodotto singolo.

L’unica accortezza che il consumatore deve seguire mentre fa questi acquisti per l’anno successivo, è il controllo della data di scadenza. Può capitare infatti che tra i prodotti in promozione messi dai supermercati sugli scaffali, compaiano anche confezioni che riportano date di scadenza molto vicine a quella di acquisto, quindi è consigliabile consumarli il prima possibile per evitare ripercussioni sulla salute.