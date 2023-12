Tariffe telefoniche in aumento, l’ok lascia milioni di consumatori scontenti: cosa fare per evitarli prima che sia troppo tardi

Presta molta attenzione a quello che sta succedendo. Se non corri ai ripari, rischi di trovarti con un aumento vertiginoso.

Sono sempre di più gli italiani che vanno alla ricerca di tariffe competitive. Ciò è diventata una pratica comune tra i consumatori, guidata dalla volontà di ottenere il massimo servizio e valore per il proprio denaro.

Dall’energia elettrica alle tariffe telefoniche, i servizi pubblici rappresentano una parte significativa delle spese mensili. La concorrenza tra fornitori ha portato a un’ampia gamma di tariffe e pacchetti, offrendo ai consumatori un ventaglio ampio di offerte per confrontare il tutto e scegliere quelle più convenienti.

La consapevolezza delle proprie esigenze e l’analisi delle offerte disponibili giocano un ruolo cruciale nella selezione delle tariffe migliori. Se pensiamo alle varie tariffe bancarie, che includono costi di gestione dei conti correnti e altri servizi finanziari, esse sono soggette a una crescente concorrenza.

Anche le diverse istituzioni finanziarie competono per attirare clienti offrendo tariffe competitive e vantaggi aggiuntivi, come interessi sui depositi o programmi di cashback. La consapevolezza delle proprie abitudini finanziarie è fondamentale per scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze.

Dalle tariffe per noleggio alla telecomunicazione

Con il proliferare dei servizi di ridesharing e noleggio auto a breve termine, la concorrenza nel settore dei trasporti ha contribuito a offrire tariffe più convenienti per gli utenti. La possibilità di confrontare prezzi e scegliere tra diverse opzioni di mobilità ha reso più accessibile e flessibile il trasporto urbano.

Ciò che negli ultimi continua a crescere è la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni che ha portato a una vasta gamma di offerte per servizi internet, telefonia mobile e televisione via cavo. La possibilità di confrontare tariffe e pacchetti consente ai consumatori di personalizzare le proprie soluzioni in base alle loro esigenze di connettività e di intrattenimento, cercando nel contempo di risparmiare il più possibile.

L’Agcom prende una decisione netta

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), ha approvato le nuove regole che consentono aumenti tariffari automatici legati all’inflazione. La delibera, definibile come un regolamento pilastro, altro non è che una modifica di un contratto già esistente nel rapporto tra consumatori e vari utenti.

Dal prossimo aprile 2024, però, la grande novità riguarderà i rincari che diventeranno automatici per tutte quelle nuove tariffe il cui contesto lo prevede. Questa situazione, però, ha già allarmato l’associazione dei consumatori.