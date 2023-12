Cenone di Natale, questa cattiva abitudine ti sta facendo buttare 80 euro senza che tu te ne accorga: smetti subito e risparmia

Presta molta attenzione alla spesa dei prossimi giorni. Se segui questi consigli risparmierai tanti soldi e festeggerai alla grande.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, le famiglie di tutto il mondo si preparano per una cena tanto attesa, quella di Natale. Questo felicissimo momento non è solo un’occasione per gustare cibi deliziosi, ma anche un momento per riunire parenti e amici, celebrare antiche tradizioni e creare indimenticabili ricordi.

Questa cena si presenta come un mix di ricette tradizionali e piatti che ormai sono sempre più innovativi. In molte case, l’inizio del pasto è accompagnato da antipasti assortiti, come salumi, formaggi pregiati e delizie culinarie fatte in casa.

L’aria si impregna del profumo invitante di zuppe ricche e vellutate, spesso preparate con ingredienti freschi di stagione. Il piatto principale, spesso protagonista indiscusso della cena, varia notevolmente da cultura a cultura.

In molte famiglie italiane, ad esempio, la cena si basa su piatti a base di pesce, come il tradizionale Cenone delle Sette Pesci che celebra la vigilia di Natale con una serie di prelibatezze marine. Al contrario, in molte case americane, il tacchino arrosto può dominare la tavola natalizia.

Le prelibatezze natalizie

Gli accompagnamenti rivestono un’importanza davvero significativa, con contorni colorati che impreziosiscono il piatto. Puré di patate, verdure grigliate, insalate fresche e salse saporite sono solo alcune delle prelibatezze che contribuiscono a rendere la cena di Natale un’esperienza culinaria indimenticabile.

E, naturalmente, non possiamo dimenticare i dolci natalizi. Panettoni, pandori, biscotti natalizi e torte finemente decorate sono le delizie che chiudono il pasto con dolcezza. La cena di Natale è spesso l’occasione perfetta per mettere in mostra le proprie abilità culinarie e presentare creazioni dolciarie che conquistano grandi e piccini.

Evitare gli sprechi

Spesso però per preparare dei piatti molto sofisticati si spendono delle cifre davvero importanti. Recarsi al supermercato, alla pescheria di fiducia o dal macellaio del quartiere, può sicuramente comportare un esborso economico non da poco.

Oltre alle spese eccessive, arriva una denuncia davvero molto importante portata avanti da Assoutenti. Infatti si fa portavoce di un problema che ormai va avanti da diversi anni. Si rischia di gettare nella pattumiera oltre 80 euro di spesa per i vari sprechi alimentari. Sarebbe, quindi, il caso di fare una lista più ristretta in modo da evitare tali problemi e risparmiare molti soldi.