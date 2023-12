Capodanno low cost, dove andare e cosa fare l’ultima sera dell’anno senza spendere una fortuna | Mete imperdibili

Se sogni di chiudere l’anno nel migliore dei modi, allora devi prendere nota di questi preziosi consigli senza sborsare troppi soldi.

Mancano davvero pochi giorni e molti saranno gli italiani che festeggeranno il Capodanno. Le celebrazioni chiaramente cambiano in tutto il mondo e ci sono anche delle regole ben precise che variano a seconda di culture e comunità.

Molte persone scelgono di festeggiare il saluto al nuovo anno radunandosi con amici e parenti. Si possono organizzare diverse cene speciali, feste a casa ma anche radunarsi in ristoranti o in agriturismi.

Per salutare al meglio l’anno che sta per entrare, sono in molti che si lasciano coinvolgere dai fuochi d’artificio che vengono utilizzati per illuminare il cielo a mezzanotte e lasciandosi andare a quello che è il buon auspicio per il nuovo anno che è giunto.

Molte sono le culture in cui effettuare il conto alla rovescia negli ultimi secondi dell’anno è da tradizione. Spesso viene accompagnato da musiche e festeggiamenti per chiuderlo in maniera allegra e spensierata.

La superstizione nell’abbigliamento

Quello a cui bisogna tener conto è che ci sono alcune tradizioni culinarie che non possono assolutamente mancare sulle tavole degli italiani che ci si trovi a nord o a sud. Mangiare il cotechino con le lenticchie vuol dire augurarsi tanta fortuna e tanti soldi nei prossimi mesi.

Sono molte le persone che ambiscono alla superstizione nell’abbigliamento. Ad esempio c’è chi indossa qualcosa di bianco in segno di purificazione o addirittura indumenti di colore rosso che simboleggiare la festa.

Come risparmiare a Capodanno

Il conto alla rovescia, il cibo consumato fra amici e parenti e i festeggiamenti sono sempre adornati anche da quelli che sono i buoni propositi che ognuno tiene per sé nel proprio cuore e che cerca di espletare all’inizio dell’anno nuovo. Basti pensare che sono molte le piazze italiane che saranno prese d’assalto da grandi autori, cantanti, attori e presentatori che organizzeranno concerti per rallegrare intere città del nostro Paese.

Le persone che restano a casa, preferiscono guardare la televisione per festeggiare e divertirsi in casa. Se si vuole risparmiare, bisogna usufruire degli sconti eccezionali presenti nei supermercati per accaparrarsi cibi e bevande in offerta. In alternativa, c’è chi ad esempio partecipa ad eventi pubblici che sono gratuiti e quindi, con poco e nulla, ci so gode lo spettacolo.