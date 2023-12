Assegno Unico, l’aumento è strepitoso: l’accredito di Dicembre è sempre più vicino, ecco quando arriva sul conto

Prendi subito nota perché questa data cambierà la tua vita. Dicembre porta con sé tanti doni e l’assegno lieviterà notevolmente.

Quando si parla di Assegno Unico si intende un provvedimento di politica sociale che viene finalizzato al fine di sostenere le famiglie che hanno figli minori erogando loro un valido sostegno economico.

L’obiettivo principale è quello di semplificare tutti i meccanismi di erogazione di aiuti economici unendo i diversi contributi esistenti in un solo movimento. In Italia, questa tipologia di assegno è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2019 con l’ormai nota Legge n. 145/2018.

L’inizio di tale erogazione è avvenuto dal 1 luglio del 2021. Questa riforma ha sostituito alcuni Bonus come quello Bebè e Asilo Nido per aiutare tutte le famiglie con figli. Al fine di poter accedere all’Assegno Unico bisogna presentare domanda includendo il reddito familiare, il numero di figli e l’età di questi.

Il sostegno economico, infatti, è ben differenziato a seconda di tutte queste variabili poc’anzi riportate. Tale beneficio viene erogato mensilmente per dare un valido supporto alle famiglie soprattutto per affrontare in totale tranquillità con spese di ben di prima necessità.

L’erogazione attraverso il canale INPS

Esso viene erogato dall’INPS, ovvero l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con un bonifico bancario o postale. Una delle principali innovazioni riportate da questo assegno è quella di semplificare la gestione e l’accesso alle agevolazioni per tutte le famiglie che si ritrovano in difficoltà.

Sono proprio queste che spesso non riescono a monitorare bene tutte quelle che sono le novità dell’ultimo periodo. Il Governo, con questo introduzione, fa un ulteriore sforzo non solo per razionalizzare il sistema di sostegno alle famiglie ma per renderlo anche più semplice riducendo la frammentazione delle misure esistenti.

I giorni della ricezione di dicembre

La sua introduzione non ha fatto altro che diminuire il più possibile quelle che sono le discrepanze sociali e la povertà sempre più viva nel nostro Paese. L’Assegno Unico di dicembre verrà pagato in tre giornate diverse e quindi non si potrà conoscere il giorno preciso.

Il pagamento è previsto nelle giornate di lunedì 18 dicembre, martedì 19 dicembre e mercoledì 20 dicembre. Per tutti coloro che invece hanno fatto domanda a novembre, i pagamenti saranno erogati mercoledì 27 e venerdì 29 dicembre. Quindi, entro la fine dell’anno, tutti riceveranno il compenso previsto.