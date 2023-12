Carta Dedicata a te, a Dicembre arriva la nuova ricarica: fai ancora in tempo per ricevere il bonus

Soldi in arrivo per i possessori di questa carta. Ecco la data della nuova emissione corposa dell’ultimo mese dell’anno.

Lo scorso mese di luglio è stato molto propizio soprattutto per l’erogazione della Carta Dedicata a Te al fine di poter procedere all’acquisto di beni di prima necessità con un contributo economico pari a 382,5 €.

Questa iniziativa è stata voluta dal Governo all’interno della Legge di Bilancio 2023 con un fondo stanziato di ben 500 milioni di euro. Ma chi realmente può accedere a questa tipologia di Carta? Al fine di poter godere dei benefici economici stanziati dal Governo, bisogna essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente, ovvero quella comunale, e avere un ISEE non superiore a 15.000 €.

Questo supporto economico serve soprattutto a sostenere tutte quelle famiglie che si ritrovano con diverse difficoltà economiche e, con questo aiuto, si possono incentivare spese di beni necessari escluse le bevande alcoliche.

Tutte le persone che l’hanno attivata hanno, però, dovuto compiere un acquisto entro il 15 settembre del 2023. Se qualcuno non l’ha attivata entro quella data si ritrova con il contributo totalmente annullato.

Non tutti possono accedervi

Come in ogni bando che si rispetti anche in questo caso vengono fuori delle graduatorie in cui la priorità è assegnata soprattutto a coloro che hanno dei componenti in famiglia nati tra il 2023 e il 2009.

Alcune categorie di persone non possono assolutamente usufruire di questo servizio, messo a disposizione dal Governo, nonostante non abbiano una situazione economica florida. Stiamo parlando di tutti coloro che godono del reddito di cittadinanza o reddito di inclusione. In questo modo, il contributo non può essere erogato ad altre persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

La Carta prorogata di un anno

Ovviamente, la domanda sorge spontanea: dove si può ritirare questa Carta Dedicata a Te? Chiaramente negli uffici postali, sempre dopo aver ricevuto apposita comunicazione dal Comune di residenza che abbina il codice fiscale della persona a quello della carta.

Il Ministero dell’Agricoltura ha fatto sì che per tutti coloro che adoperano questa Carta per gli acquisti alimentari, possa esserci anche uno sconto aggiuntivo del 15% presso alcuni esercizi che vi aderiscono. A dicembre sono attesi anche gli 80 destinati al Bonus benzina. Ciò era stato comunque fissato sin da subito dal Governo. Questa tipologia di carte è stata prorogata anche il prossimo anno e verranno stanziati circa 100 milioni in più.