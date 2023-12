PostePay, un SMS fa tremare gli italiani: “Poste Italiane” ti porta via fino all’ultimo centesimo | Difenditi così

Presta molta attenzione a quanto sta succedendo nelle ultime ore. Se clicchi per i tuoi risparmi è davvero la fine.

Non tutti sanno che la Postepay è nata per volontà di Poste Italiane, fondata nel 2003, come servizio, per poi essere nata come azienda il 1 ottobre del 2018 a Roma. Molti la utilizzano soprattutto per gli acquisti su Internet e, in modo particolare, sul più grande negozio online, Amazon.

In molti, preferiscono la Postepay perché garantisce non solo l’accredito immediato di ricarica ma anche la possibilità del contactless dove non vi è per forza il bisogno di dover digitare il pin con i pagamenti di una certa entità.

Le applicazioni sugli smartphone danno anche le opportunità di effettuare bonifici, girofondo, postagiro e anche altri servizi come ricariche telefoniche e pagamenti di bollettini senza doversi recare agli sportelli.

Ci sono diverse versioni della Postepay come quella Standard, di colore giallo, la Postepay Evolution, di colore nero e con codice iban utile sia per gli accrediti che per i bonifici. Vi è anche l’Evolution Business che ha un plafond più alto con servizi indicati prettamente alle aziende.

La Postepay Green

Per i ragazzi, sebbene prima esisteva la Postepay Junior, ora è stata sostituita dal vero e proprio upgrade ovvero la Postepay Green. Essa è chiamata così perché sostenibile e molto semplice da utilizzare.

E’ rivolta a tutti i ragazzi dai 10 ai 17 anni. E’ prodotta con un materiale biodegradabile. Ormai, quindi, i genitori preferiscono sempre di più che i propri figli abbiano una carta semplice per i pagamenti anziché dare loro contanti che possono facilmente perdere. Quindi, il modo migliore per dare una paghetta ormai lo si può fare anche attraverso la carta prepagata usata dalla next generation.

Attenti all’attacco via sms

Non tutti sanno, però, che purtroppo negli ultimi tempi è sempre di più in voga una truffa che può svuotare direttamente tutto il conto di una Postepay con un sms. Purtroppo tanti clienti sono stati già oggetto di questa truffa chiamata smishing in cui viene richiesto di cliccare su un link giunto via sms o via e-mail. Gli attacchi vengono condotti da questi hacker che riescono a rubare tutti i soldi.

Spesso bisogna fare attenzione ai contenuti di questi messaggi che presentano gravi errori grammaticali e frasi sconnesse fra loro. La prima cosa da fare è cancellare il messaggio soprattutto se viene richiesto un bonifico sospetto o un cambio di password. Una cosa che è lecita e che Poste Italiane mai e poi mai invierà sms di questo tipo. Al fine di segnalare la truffa, bisogna contattare subito il servizio clienti per bloccare la carta. Per richiedere un rimborso bisogna denunciare tutto alle autorità e compilare il modulo.