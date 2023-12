6.500 insegnanti cercasi, il bando per le scuole più atteso è in arrivo: preparati al meglio e passa il test

Se hai sempre sognato insegnare è il tuo momento. Pronto ad essere pubblicato il bando che cambierà la vita di molti aspiranti docenti.

Uno dei lavori più ambiti e sognati di sempre è sicuramente quello dell’insegnamento. Lavorare nel mondo della scuola non è solo adempiere a degli obblighi ben precisi ma anche avere cura dell’educazione e formazione degli adulti del domani.

Gli ultimi Governi che si sono succeduti han fatto sì che si verificassero diverse Riforme proprio per il reclutamento delle nuove leve. Se fino a qualche anno fa, l’unico modo per accedere agli istituti scolastici era quello di inserirsi nelle Graduatorie di Istituto, le cose sono cambiate.

Infatti, con le Graduatorie Provinciali Scolastiche, le famose GPS, si possono inserire tante scuole a seconda delle proprie Classi di Concorso. Se prima si potevano scegliere solo 20 scuole complessive per ricevere supplenze brevi o annuali, adesso il raggio d’azione è molto più ampio.

In questo modo, si evitano anche di lasciare classi senza docenti per un periodo prolungato. Infatti, le nuove forme di reclutamento fanno sì che anche i supplenti possano iniziare, in quasi tutte le regioni italiane, sin dall’inizio dell’anno scolastico ricoprendo cattedre vacanti.

Le varie procedure di assunzione

Tra le figure più importanti nel mondo della scuola rientra soprattutto l’insegnante di sostegno che garantisce un aiuto importante all’intera classe collaborando, fianco a fianco, con il docente curriculare.

Tra le varie procedure ordinarie e straordinarie, negli ultimi anni sono state davvero tante le assunzioni in tutta l’Italia garantendo quindi che, in ogni ordine e grado di istruzione, ci fosse un numero giusto di nuovi docenti, talvolta giovani, con competenze sempre più all’avanguardia che ben si sposano con i colleghi della vecchia guardia. La sinergia, la collaborazione e i lavori condivisi, si rivelano essere sempre utili per il bene dei ragazzi e della loro formazione.

Bando per i docenti di religione

Ormai, negli ultimi giorni, si sta parlando di un Bando che nel 2024 garantirà l’assunzione a migliaia di docenti a tempo indeterminato. Stiamo parlando di due concorsi riservati agli insegnanti di religione in seguito all’accordo siglato nel 2020 quando la Ministra dell’Istruzione era Lucia Azzolina insieme alla Conferenza Episcopale Italiana.

Sono ben 6428 i posti da dividere fra procedura straordinaria e ordinaria. Saranno divisi in questo modo: il 70% ai vincitori del concorso straordinario e il 30% a quelli del concorso ordinario. Per partecipare alla procedura straordinaria bisognerà almeno avere tre annualità di servizio anche non consecutive.