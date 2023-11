Nuova ondata di investimenti in Bitcoin, ne vale ancora la pena? Ecco la loro resa e come fare per acquistarli

Finalmente tutta la verità su questi investimenti. Emersi nuovi dettagli per l’acquisto sicuro senza grossi problemi.

Spesso si sente parlare sui social, in televisione e sui giornali dei Bitcoin. Non tutti, però, sanno di cosa si tratta. Essi sono una forma di criptovaluta ovvero una valuta digitale che utilizza la crittografia al fine di dare sicurezza ogni qualvolta si effettuano transazioni.

In generale è giusto dire che è stata introdotta nel 2009 anche se non si sa se sia stato un solo individuo oppure un gruppo di più persone noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Come ben sappiamo, non sono né emessi né controllati da autorità centrali come ad esempio può essere una banca o il Governo.

Infatti, la rete Bitcoin è gestita dai partecipanti solo ed esclusivamente attraverso una tecnologia ben precisa chiamata blockchain. Essa si rivela essere un vero e proprio registro pubblico di tutte le transazioni effettuate con questa criptovaluta.

Ogni blocco contiene un preciso timestamp ed un collegamento che riporta direttamente al blocco precedente. Negli ultimi giorni, si parla molto anche del nuovo processo effettuato per la produzione di Bitcoin di ultima generazione.

I limiti alla creazione

Essi infatti vengono prodotti attraverso il mining che risolve alcuni problemi matematici al fine di dare conferma delle transazioni e aggiungere nuovi blocchi al registro che ne segna i cambiamenti. Non tutti sanno, però, che c’è un limite ben preciso per la creazione di Bitcoin. Non si può andare oltre i 21 milioni. Questa limitazione, ovviamente, potrà influire anche sulla valutazione nel tempo.

Quando si ha a che fare con il mondo della criptovaluta, sappiamo che tutte le transazioni vengono comunque registrate sulla blockchain però, l’identità della persona coinvolta in tutti questi processi non è assolutamente tenuta ad associarsi agli indirizzi Bitcoin, pertanto può essere garantito un certo anonimato.

Da Cryptosmart ai trading online

Rispetto alla moneta vera e propria, il valore dei Bitcoin può essere assolutamente molto labile. Ciò che influenza il prezzo di essi è dovuto soprattutto dalla domanda di mercato, dalle notizie economiche e dagli sviluppi normativi. Quindi, prima di addentrarsi in questo mondo spesso ignoto, sarebbe il caso di informarsi meticolosamente.

Quello che non tutti sanno è che ultimamente si parla nuovamente di una nuova ondata di Bitcoin ma è sempre sicuro investire in queste criptovalute? Al fine di investire in euro o in sterline i Bitcoin si cambiano con qualsiasi altra valuta attraverso degli exchange come Cryptosmart oppure attraverso il classico trading online. Chiaramente, per comprarli spesso ci si può anche rivolgere a dei broker di trading online che offrono l’opportunità di investire con i contratti per differenza. Questi famosi CFD possono essere utili anche senza possedere effettivamente la criptovaluta.