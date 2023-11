Vacanze di Natale, come e quando richiedere le ferie al tuo capo: esempi e consigli per rilassarti con la famiglia

Se vuoi rilassarti con gli affetti più cari durante le festività natalizie non puoi ignorare questi consigli davvero superlativi.

Mancano veramente poche settimane al Natale e le famiglie iniziano a programmare regali, pranzi e cene con amici e parenti. Tutti corrono per non dimenticare regali e pensierini da scambiarsi nei giorni di festa.

Essendo terminato da poco il Black Friday e vivendo in pieno Cyber Monday, secondo alcuni sondaggi, molti sono gli italiani che hanno approfittato di questi giorni di saldi per potersi anticipare con alcuni regali natalizi.

In modo particolare, per evitare le corse all’ultimo minuto, diverse persone hanno optato con la strada del risparmio e soprattutto del muoversi anticipatamente. C’è sempre, però, quella persona che, in maniera inaspettata, si presenta con un regalo che lascia sempre impreparati.

In questo periodo, si cerca di organizzare per bene tutte quelle attività da trascorrere con le persone più care. In molti, dopo un anno pieno zeppo di impegni, preferiscono recarsi in ristoranti, agriturismi o ambienti simili, per trascorrere in buona compagnia le festività senza essere presi dal lavoro nelle cucine delle proprie case.

Viaggi al caldo o momenti di relax

C’è chi addirittura opta per un viaggio esotico in quanto non amante del freddo e delle piogge dei mesi invernali. Al fine di poter organizzare un planning ben fatto, si opta spesso per un qualcosa che abbia a che fare con giorni in totale relax.

Per muoversi in questa direzione, però, bisognerebbe anche avere la certezza di non ritrovarsi impegnati nel proprio lavoro. Quando c’è la volontà di trascorrere queste giornate fuori porta o comunque godersi momenti di totale spensieratezza con la propria famiglia e i propri amici, il lavoratore deve comunque adempiere a degli obblighi precisi.

Rivolgersi in anticipo

E’ tenuto a chiedere, anzitempo, al datore di lavoro le ferie e la possibilità di assentarsi proprio nei giorni a cavallo tra il Natale e il Capodanno. Spesso, però, al di là di quelli che possono essere gli accordi con i colleghi,

Il datore di lavoro potrebbe addirittura chiedere ad un reparto dell’azienda delle ferie collettive in quanto alcune potrebbero essere ancora tra le arretrate. Come sappiamo le ferie sono un diritto previsto dalla Costituzione all’Articolo 36. Al fine di non ritrovarsi in difficoltà, giocare d’anticipo, si rivela essere l’arma migliore in assoluto.