Bonus Natale e Capodanno, di quanto sale lo stipendio di fine 2023: ultima chiamata dell’anno per la felicità

Queste cifre rendono felici davvero tutti. Aumenti vertiginosi in seguito ai Bonus che incrementeranno lo stipendio nel mese di dicembre.

Mancano pochi giorni al mese di dicembre e c’è chi ha già iniziato con gli addobbi natalizi al fine di ricreare l’atmosfera giusta per le festività che ci apprestiamo a celebrare. Terminato il periodo del Black Friday e del Cyber Monday, c’è chi ha già acquistato dei regali da mettere sotto l’albero e da donare alle persone più care, amici e parenti.

Questo è anche il periodo dell’anno dove farsi anche degli auto-regali diventa l’occasione giusta per coccolarsi di più e volersi bene. Comprare un abito nuovo, andare dal parrucchiere o fare un trattamento corpo rilassante, si rivelano essere tra i più gettonati per vivere al meglio questo periodo con grande serenità.

Ciò che fa ancora più piacere è che si organizzano, in questi periodi, anche delle cene e dei pranzi per festeggiare in totale serenità con le persone che più si ritengono importanti nella propria vita. Fare un brindisi, lasciandosi alle spalle i ricordi belli e brutti dell’anno trascorso, riguarda un po’ tutti.

Al fine di poter trascorrere dei giorni felici e soprattutto con lo stomaco pieno, ci si accinge spesso a comprare tante pietanze e tanti ingredienti per rispettare anche quelle che sono le tradizioni culinarie delle varie regioni d’Italia.

Pietanze gustose per le festività

La pizza con le scarole, gli struffoli, i mostaccioli e tanto altro, rientrano a pieno titolo fra i prodotti dolci e salati che più sono attesi da grandi e piccini in questo momento dell’anno. C’è chi, con grandi abilità, riesce a cucinarli in casa senza doversi recare in negozi precisi per acquistarli.

C’è invece chi non è proprio tagliato per la cucina e preferisce ordinarli e acquistarli in luoghi di fiducia, dove il rapporto qualità-prezzo è sempre apprezzato. Ma con tutte queste spese, gli italiani si ritroveranno con un aumento dello stipendio? Assolutamente sì.

Bonus Natale e Capodanno in arrivo

Infatti, sia sullo stipendio di dicembre che su quello successivo, sarà applicato il famoso bonus sia per il giorno di Natale sia per il giorno di Capodanno e quindi questa maggiorazione servirà soprattutto a retribuire in modo corretto il lavoratore.

C’è da dire che se le persone si ritrovano invece a lavorare proprio nei giorni di festa, allora, l’aumento in busta paga sarà notevole a seconda del settore di riferimento. Talvolta, si possono creare delle situazioni poco chiare quando il giorno di festa accade in un giorno non lavorativo.