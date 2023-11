Starbucks assume, la caffetteria americana cerca personale anche senza esperienza per contratto sicuro

Se hai sempre sognato di lavorare da loro, ora potrai farlo. Ecco come candidarti per lavorare con questo Colosso mondiale.

Nelle principali città del mondo e soprattutto negli Stati Uniti, non si può non andare almeno una volta nella vita da Starbucks. E’ un’importante catena di caffè fondata a Seattle, Washington, negli gli Stati Uniti precisamente nel 1971.

Quando ci si addentra in questa importante catena, si resta subito ammaliati dalla diversa variegata scelta di caffè che viene proposta, ma non solo. Infatti, i clienti sono soliti ordinare anche altre bevande che non hanno nulla a che fare con il caffè.

Ad esempio il latte macchiato, il cappuccino, i frappuccini, le cioccolate calde e i succhi. La presenza globale di Starbucks ha fatto sì che avesse un’immagine sempre più viva nel mondo dell’economia in tutto il mondo.

Quello che rende ancora più nobile il ruolo di questa importante catena di caffè è sicuramente l’impegno etico e sostenibile. Infatti, aderisce al programma C.A.F.E. Practices. In questo caso si mira a garantire che il caffè, che viene acquistato dai fornitori, deve assolutamente rispettare degli standard sociali ed ambientali.

L’app di Starbucks

Ciò che piace tanto di questo importante e famoso Colosso mondiale è anche la possibilità di poter variegare il gusto delle proprie bevande anche creando dei veri e propri mix che sembravano impensabili.

Come i grandi marchi presenti in tutto il mondo, Starbucks ha anche un’applicazione scaricabile tranquillamente sugli smartphone. Da qui si può pagare in anticipo, fare delle ordinazioni e addirittura si possono guadagnare tante ricompense. Per fare ciò, le persone aderiscono al programma fedeltà Starbucks Rewards in modo da restare aggiornati sulle offerte speciali che vengono proposte di volta in volta.

Starbucks cerca personale

Se si vuole recare in questa importante catena di caffè non si deve pensare che sia solo un posto dove prendere delle bevande. Infatti se si ha fame, sono in commercio anche i panini, muffin, insalate e tanto altro.

Molte sono le persone che hanno sempre sognato di lavorare in questa importante catena. Ed è per questo che Starbucks, in collaborazione con il gruppo Percassi, cerca personale per assunzioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia. Sono soprattutto ricercati baristi, Assistant Store Manager e Store Manager semplici. Al fine di potersi candidare bisogna recarsi sul portale web di Percassi per aderire all’offerta più consona alle proprie competenze.