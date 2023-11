Colloquio di lavoro, se vuoi superarlo devi…Videogiocare! Ecco le skill che premiano i gamer e asssicurano l contratto

Sei un grande appassionato di videogames? Allora hai le competenze giuste per il lavoro: tutto quello che c’è da sapere.

Molte sono le persone in Italia che attraverso delle candidature spontanee o mirate, si apprestano ad effettuare colloqui di lavoro. Ma c’è un modo che consente di potersi preparare al meglio prima di effettuarlo? La risposta è affermativa.

Affrontare un colloquio di questo genere può essere sicuramente un’esperienza abbastanza stressante ma se preparata meticolosamente si può rivelare invece un’ottima opportunità di successo. Ancor prima di addentrarsi in una situazione simile, bisogna reperire delle informazioni sull’azienda per cui ci si sta candidando.

Questo dimostrerebbe una genuinità dell’interessato che si prostra in maniera giusta nei confronti del datore di lavoro. Se ci si sta candidando per una posizione specifica, bisogna arrivare al colloquio preparati comprendendo bene la responsabilità del ruolo per cui si sta facendo l’intervista.

Non bisogna mai arrivare impreparati, soprattutto su quelle che possono essere domande comuni, parlando di esperienze passate. In quel caso non bisogna tergiversare e soprattutto va evidenziato un modus pensandi tale da dimostrare di avere padronanza del linguaggio.

Entusiasmo e self control

Affrontare la vita con un sorriso è un motto di tutti ma, se lo si fa anche in un colloquio di lavoro, il 50% è fatto. L’entusiasmo, pulito e mai sfarzoso, rende l’aspetto professionale predominante e corretto.

Se si affronta per la prima volta un colloquio lavorativo è normale poter essere nervosi e soprattutto stressati ma bisogna essere in grado di dimostrare di avere self control e di palesare un linguaggio del corpo aperto e positivo che possa partire sin dalla stretta di mano iniziale, ferma e decisa.

Sei un gamers? Allora sei dentro

La ciliegina sulla torta deve essere comunque l’e-mail di ringraziamento che deve essere mandata spontaneamente all’intervistatore al fine di evidenziare ancora di più l’interesse personale nel poter ricoprire un eventuale proposta di lavoro effettiva. Secondo quanto riportato da Forbes, sembrerebbe che addirittura gli appassionati di videogames, siano più propensi a sviluppare importanti capacità occupazionali come la comunicazione, intraprendenza e adattabilità.

Infatti, sembra proprio che i gamers abbiano alcune importanti competenze come sviluppare il pensiero strategico, il problem solving e addirittura riuscire a mantenere la calma quando si è sotto pressione. Ciò emerge da uno studio voluto da YouTube e Censuswide anche se, questa competenza, sembrerebbe trovare scetticismo anche in alcuni dei componenti della Generazione Z.