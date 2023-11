Italiani preoccupati, il 1° Dicembre la pensione non arriverà: nuove date annunciate dall’INPS: occhio al calendario

Guai in arrivo per i pensionati d’Italia: niente pagamento in arrivo a breve. Ecco il giorno preciso dell’emissione.

Mancano sempre meno giorni al mese di dicembre e c’è chi si appresta ad attendere la pensione del prossimo mese. Con il Black Friday e il Cyber Monday che sarà prolungato per altri giorni, parecchie persone, in Italia e non solo, si occuperanno di fare i regali di Natale in anticipo.

Questa esigenza nasce anche per poter risparmiare qualcosa e avere maggiore scelta onde evitare le corse dell’ultimo minuto. Ciò che sembra caratterizzare ancora di più questo periodo è la distribuzione corretta del budget da poter mettere a disposizione per spese aggiuntive, proprio come queste.

Sono soprattutto i nonni, o comunque le persone che ormai hanno terminato il lavoro e che si godono la pensione, ad aspettare con ansia la tredicesima, e in alcuni casi la quattordicesima, se ricevuta a fine anno, del prossimo mese di dicembre.

Questi aumenti di fine anno lasciano comunque presagire la possibilità anche di prevedere delle spese maggiori per poter sperare di fare qualche regalo in più, acquistare qualcosa per sé e regalarsi un’ultima gioia prima della conclusione dell’anno in corso.

Ritardi che non piacciono ai pensionati

Le novità degli ultimi tempi, però, riguardano proprio l’INPS. Sebbene nei giorni scorsi si sia parlato del giorno 1 dicembre come data precisa dell’emissione e dei pagamenti della pensione, purtroppo ciò non avverrà.

Infatti ci sono diversi ritardi che fanno slittare ancora di più questo momento. Non c’è bisogno di allarmarsi perché, si tratta soprattutto di pochi giorni e il tutto sarà visibile e, soprattutto disponibile.

Giorni diversi per l’emissione di cedolini e pensioni

Sebbene tutti mesi dell’anno, ad eccezione del mese di gennaio, il primo giorno utile per i pagamenti è proprio il giorno 1, sul sito dell’INPS si parla proprio precisamente di un rinvio di tre giorni per chi ha l’accredito in banca. Un rinvio che, non è uguale per tutti. Scopriamo tutti i dettagli di questa vicenda assai attesa.

Quindi nel messaggio che è stato pubblicato proprio sul sito dell’istituto c’è scritto che l’accredito per in correntisti postali, e quindi la data di valuta del cedolino, è per sabato 2 dicembre, mentre per chi ha l’accredito in banca, verrà effettuato lunedì 4 dicembre.