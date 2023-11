Pensione Dicembre 2023, 150 euro bonus aggiunti al cedolino ma non tutti sono fortunati: solo così puoi capire se spetta anche a te

Finalmente un aumento importante per la Pensione. Controlla se rientri tra i fortunati che ne avranno diritto.

Gli aumenti pensionistici sono sempre tra gli argomenti più cercati dalle persone che hanno smesso di lavorare che si stanno godendo finalmente il riposo meritato. Chiaramente, gli aumenti cambiano a seconda dei Paesi in cui ci si trova.

Sono legati soprattutto a dei fattori che possono cambiare. In alcune Nazioni, ad esempio, possono essere stabiliti degli aumenti periodici fissi ma in altre, l’economia e l’inflazione possono decisamente contribuire ad adottare delle strategie diverse.

In precisi Stati d’Europa, gli aumenti pensionistici seguono l’andamento generale dell’economia e, quando ci sono state situazioni problematiche, in quel caso i Governi sono stati costretti a rivedere quegli aumenti di pensioni che erano stati previsti in precedenza.

Ricordiamo che soprattutto la crisi economica a cui abbiamo assistito tra il 2008 e il 2010, ha portato a diverse misure di austerità applicate su molte pensioni in diversi Paesi. Un fattore che sembra poco determinante ma che in realtà gioca un ruolo fondamentale nell’aumento delle pensioni riguarda anche l’incremento demografico.

Il fattore demografico incide

I cambiamenti nella popolazione, sia l’invecchiamento che la poca natalità, possono sicuramente influire sulle pensioni. L’aumento esponenziale del numero di persone anziane, ad esempio, potrebbe indurre a creare una forte pressione sul sistema pensionistico della Nazione di riferimento.

Pertanto si potrebbe assistere a delle riforme che vanno a modificare questi aspetti. In Italia, con un tasso di natalità tra i più bassi d’Europa e con un numero elevato di anziani, vi è sempre quella costante richiesta di adottare delle politiche che possano migliorare la struttura pensionistica degli ex lavoratori e non solo. Anche coloro che percepiscono la pensione minima per anzianità, infatti, hanno diritto ad un aumento come tutti le altre categorie.

L’aumento per alcune categorie

In prossimità del Natale e, quindi, in conclusione dell’anno 2023, c’è chi si aspetta un aumento delle pensioni ed è per questo che c’è una categoria particolare che potrà usufruire di ben 150 € di bonus.

Innanzitutto va detto che il pagamento del mese di dicembre verrà effettuato con valuta dal giorno 1 dicembre proprio sulla prossima rata ci sarà un importo aggiuntivo di ben 154,94 € a tutti coloro che hanno delle pensioni di gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti. Ricordiamo che questo importo è stato introdotto dal 2001 dall’articolo 70, legge 23 dicembre 2000, N.388. Questo è quanto riportato sul sito Inps.it.