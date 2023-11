Assegno sociale, sbloccato l’aumento (e gli interessi) in arrivo da Dicembre: a quanto ammonta il nuovo assegno

A dicembre, l’Assegno Sociale aumenta, portando un sollievo finanziario in un periodo cruciale dell’anno: ma di quanto?

L’Assegno Sociale, vitale supporto per chi si trova in condizioni economiche svantaggiate, sta per subire dei significativi cambiamenti che entreranno in vigore a dicembre. Questo sostegno economico, destinato alle persone che abbiano compiuto almeno 67 anni di età e che si trovino in condizioni di grande disagio finanziario, è soggetta a periodici aggiornamenti e adeguamenti, in relazione al costo della vita.

Il prossimo mese, quindi, segnerà un passo avanti per l’Assegno Sociale che sarà soggetto alla rivalutazione, come ufficializzato dall’Inps attraverso il messaggio n. 4050 del 2023.

L’importo massimo annuale per l’Assegno Sociale si attesterà a 6.591,39 euro, con modifiche nelle soglie di reddito per ottenere parzialmente o integralmente l’assegno. Va infatti precisato che esiste un importo massimo oggetto della rivalutazione indicizzata e spetta – per intero – a chi non abbia alcun altro tipo di reddito. Ne beneficerà in parte – e sarà una integrazione – chi non superi il valore annuo dell’assegno sociale: quindi anche chi percepisce una pensione molto bassa può contare su un parziale adeguamento.

Sarà, infatti, il reddito complessivo a determinare la percentuale di assegno spettante al beneficiario, alla luce del fatto che, nel computo, si terrà conto anche della valutazione del reddito coniugale.

Impatto selettivo della rivalutazione

È fondamentale precisare che l’incremento si applica solo all’Assegno Sociale e non alle sue maggiorazioni.

Una differenza, questa, che ha un impatto piuttosto rilevante sulla distribuzione delle risorse nel contesto dell’assistenza sociale, considerando che, pur se in minima parte, tutti i percettori di assegno sociale vedranno comunque un aumento – minimo in alcuni casi – perché il meccanismo di rivalutazione verrà applicato sull’importo della somma aggiornata al 2022.



Compensazione degli Arretrati

L’aggiornamento annunciato dall’Inps comporterà un aumento mensile dell’assegno di 3,76 euro, portando l’importo mensile da 503,27 a 507,03 euro per 13 mensilità e l’importo annuo da 6.542,51 a 6.591,39 euro, sulla base della rivalutazione dell’0,8%, così come stabilito.

I beneficiari dell’Assegno Sociale che lo ricevono da oltre un anno ed abbiano un reddito pari a zero, riceveranno a dicembre un pagamento straordinario di 41,36 euro a titolo di arretrati, un rimborso per le differenze nei pagamenti delle precedenti 11 mensilità che si tradurrà, a Natale, in un super assegno di 1.055,42 euro. Questo importo è dato, quindi, dall’assegno rivalutato (503,27 euro), cui aggiungere la tredicesima mensilità (pari ad altrettanti 503,27 euro se si percepisce il sostegno da almeno un anno oppure il rateo relativo alle mensilità percepite. A questa somma andranno aggiunti poi gli arretrati della rivalutazione.