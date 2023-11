Bando Scuola, nel 2024 più di 9000 posti vacanti in tutta Italia: con appena due test ti aggiudichi il posto fisso

Se il tuo sogno è quello di lavorare nel mondo della scuola, ora è il momento giusto per provarci. Se hai questi titoli puoi farcela sin da subito.

Negli ultimi anni, il mondo della Scuola ha subito davvero tanti cambiamenti. Sebbene, per anni, molte sono state le persone che si sono dovute spostare dal Sud al Nord per cercare un’occupazione come Docente o Personale ATA, gli ultimi anni sembrano essere stati migliori anche sotto il punto di vista delle supplenze.

Infatti, da alcuni anni, è stato introdotto il metodo delle GPS che consente agli aspiranti Docenti, abilitati e non, di potersi inserire nelle Graduatorie Provinciali Scolastiche inserendo ben 150 preferenze.

Questo, ha fatto sì che molte persone, non avendo più il vincolo delle sole Graduatorie di Istituto, in cui la possibilità di scegliere era limitata a sole 20 scuole, ha dato ampi margini di essere convocati in tempi brevi.

C’è da dire, però, che ci sono Docenti, seppur supplenti, che hanno più possibilità di lavorare. Infatti, le materie che sono più ricercate riguardano quelle che si trovano in ogni ordine e grado di scuola.

Le materie più richieste

Basti pensare ai Docenti di matematica, materie umanistiche, linguistiche ecc. Più difficoltà, è stata riscontrata, secondo alcuni sondaggi, per i Docenti di filosofia, diritto ed economia. Queste materie, infatti, le si possono trovare soprattutto in alcuni indirizzi di scuola superiore.

Negli ultimi anni, sono sempre di più i ragazzi che scelgono la strada del liceo anche per l’ampia offerta formativa introdotta dagli ultimi Governi. Basti pensare al liceo musicale o a quello scientifico sportivo. Gli interessi e le abilità degli adolescenti trovano ampio spazio in queste scuole che li formano a seconda dei loro interessi principali.

Concorso Scuola 2023: Infanzia e Primaria

Negli ultimi tempi, ricordiamo che sono stati banditi diversi Concorsi per i Docenti come quello voluto e messo in atto dal Ministro Azzolina quando al Governo vi era appunto il Movimento Cinque Stelle. Attualmente, sembra proprio che sia in dirittura d’arrivo una nuova procedura concorsuale. Sembra imminente il Concorso Scuola 2023 sia per l’Infanzia che per la Primaria.

I posti da assegnare sono di 9641. Questi posti, però, sono suddivisi in due grandi categorie: 3570 per posto comune e 6071 per posto di sostegno. I candidati che concorrono per la cattedra sul posto comune devono essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o avere un diploma magistrale conseguito entro l’Anno Scolastico 2001-2002. Chi vorrà concorrere sul posto di sostegno, dovrà essere in possesso della specializzazione. Per entrambe le categorie ci sarà sia una prova scritta, che sarà erogata con un test risposta multipla, sia una prova orale che accerterà le competenze specifiche di ogni candidato.