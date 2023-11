Lavorare ad Amazon da casa, un’occasione da non perdere assolutamente: la lista delle posizioni aperte è lunghissima

Se hai questi requisiti e vuoi lavorare da remoto, candidati subito. Controlla se rientri tra i profili richiesti dal colosso americano.

Se pensiamo ad Amazon, automaticamente il nostro pensiero si riflette sul negozio virtuale più grande e famoso nel mondo degli ultimi anni. Però, se guardiamo attentamente a questo grande colosso mondiale, dobbiamo sapere delle informazioni che forse a noi risultano ignote.

E’ stata fondata addirittura nel 1994, precisamente il 5 luglio da Jeff Bezos. Inizialmente non aveva lo scopo di diventare quello che è oggi, o almeno in quegli anni. Infatti, nasceva come il più grande negozio di libri al mondo online.

La sede principale si trova a Seattle, precisamente nello stato di Washington negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, sono state aperte tantissime sedi in tutto il mondo dove si è sempre alla ricerca di personale per incrementare nuove aperture.

Basti pensare che tra le figure più richieste, sicuramente, gli addetti alle operazioni di magazzino sono tra i più gettonati in quanto si occupano di ricevere, preparare e spedire le merci. Al fine di poter consegnare i pacchi in tempo celere, Amazon in questi anni si è anche occupata di assumere conducenti di veicoli.

L’aspetto finanziario ed amministrativo della società

Il tutto è nato per incrementare sempre di più la possibilità di accedere alla gestione Prime, dando quindi la possibilità di ricevere quanto ordinato in tempi brevissimi. Per restare al passo coi tempi e rispondere sempre alle esigenze dei clienti in maniera meticolosa, l’azienda ha sempre più bisogno di professionisti nel settore del marketing.

Ciò nasce con l’obiettivo di promuovere tutti i prodotti e i servizi che rientrano in quelle che sono le ottime strategie di comunicazione. Infine, per tenere sotto controllo l’aspetto amministrativo e finanziario della società, deve esserci sempre un personale qualificato che si occupa proprio di gestire tutte le attività quotidiane dell’azienda.

Amazon cerca dipendenti da casa

Come ben sappiamo, sembra proprio che si possa lavorare anche da casa con Amazon. Ci sono diversi annunci di lavoro da remoto in quanto è sempre più crescente l’attenzione per salvaguardare l’ambiente ed evitare emissioni di gas. La prima opportunità riguarda Area/Shift Manager, nel Nord Italia. Al fine di potersi candidare bisogna avere dei requisiti molto precisi: una laurea, disposti a trasferirsi se viene richiesto, conoscenza fluente di italiano e inglese e possibilità di turnazioni.

Sono sempre più richiesti, in varie parti d’Italia, anche ICQA Operations Manager coloro che si occupano del controllo dell’inventario e delle operazioni di garanzia di qualità. Anche in questo caso, vengono richiesti gli stessi requisiti precedenti. Fra le altre posizioni analoghe vi è quella del Sales Manager, Operations Manager, cioè supervisore dei processi aziendali, e infine i Pathways area manager. Rientrano in questa categoria, tutti coloro che si laureano entro il 2025 e che dovranno occuparsi della preparazione del personale per controllare in maniera meticolosa gli standard qualitativi.