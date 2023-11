Affitto, averlo senza busta paga è possibile: il proprietario di casa non può più dire di no a queste alternative

Grande svolta rispetto agli anni scorsi. Ora nessuno può darti risposte negative e finalmente puoi realizzare il tuo sogno.

In questi anni, prendere una casa in affitto si rivela essere la scelta più immediata sia per grandi famiglie sia per giovani coppie. Queste, costrette ad aspettare al fine di acquistare una casa in quanto i tassi di interesse per il mutuo sono ancora molto elevati, preferiscono questa strada per una maggiore praticità.

I costi degli affitti sono sicuramente più bassi in alcune città italiane anche se, sono sorte tantissime polemiche nelle zone universitarie. Molte sono state le proteste di alcuni studenti che hanno lamentato questa enorme difficoltà.

In città come Roma, Bologna, Milano e Firenze in cui i ragazzi, spesso costretti a spostarsi dal Sud per intraprendere una carriera universitaria ben precisa, si ritrovano a pagare affitti stellari in condizioni non propriamente semplici.

Pertanto, il Governo si sta cercando di monitorare e muoversi nel verso giusto affinché questa situazione possa essere calmierata al meglio per dare a tutti l’opportunità di accedere ai servizi universitari e spostarsi da una città all’altra senza grossi problemi economici.

Gli accordi tra proprietari ed inquilini

Solitamente, i proprietari, prima di dare in affitto una casa cercano di sincerarsi anche dello status delle persone a cui affiderà l’immobile per gli anni che sono previsti da contratto. A volte, però, si cade in un cliché sempre più comune, negli ultimi tempi.

Non tutti sanno che fra le varie richieste del proprietario di casa, ce n’è una assolutamente non prevista dalla legge al fine di poter dare il proprio immobile in affitto. Scopriamo, quindi, quale sia questo fattore totalmente evitabile.

La busta paga non è obbligatoria

Non vi è alcun vincolo legale che legherebbe il fatto che il futuro inquilino debba mostrare la propria busta paga al proprietario. Questa cosa, infatti, non è prevista da alcuna normativa. Ovviamente, però, va detto che quando si ha bisogno di trovare un immobile da abitare in affitto nell’immediato sarebbe il caso di mostrare quanti più documenti possibili affinché il proprietario possa tranquillizzarsi nel sottoscrivere un contratto con precise garanzie.

Infatti, quando una persona non possiede una busta vaga può anche richiedere l’intervento di terzi che si offrono da garante sottoscrivendo insieme all’inquilino e al proprietario il contratto di locazione.