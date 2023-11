Maltempo, bollette annullate per tantissime persone a causa delle piogge | Se vivi qui le compagnie ti regalano tutto

Le alluvioni degli ultimi giorni hanno mandato in crisi milioni di persone. Se rientri in questa zona non dovrai pagare nulla.

Da sempre, il nostro Paese, è risultato come fra quello più i colpiti in Europa in seguito ad alluvioni, straripamenti e danni ambientali. Negli ultimi anni, anche le isole non sono state risparmiate dalla natura.

Infatti, nello scorso anno, l’isola di Ischia in Campania, precisamente nella parte alta di Casamicciola, è stata completamente inondata da fango e detriti che hanno provocato la morte anche di alcuni abitanti.

L’intervento del Governo, al fine di aiutare le vittime e l’intera popolazione, è stato veramente molto utile e provvidenziale. Come se non bastasse, fra le altre regioni più colpite anche l’Emilia-Romagna e il Piemonte vantano, in tutti questi anni, diversi danni ambientali e strutturali.

In ultimo, non da meno, è la Toscana. Firenze, negli anni 60, si è ritrovata dinanzi all’alluvione che ha comportato danni che ancora oggi, i fiorentini, ricordano con dispiacere e grande dolore per l’impatto devastante.

L’alluvione in Toscana delle scorse settimane

Purtroppo, però, anche dal punto di vista ambientale la storia si ripete così come è accaduto all’inizio di novembre proprio in alcune zone della Toscana. In seguito a forti piogge, e vere e proprie alluvioni, alcune delle città come Campi Bisenzio, Montemurlo, Prato e tante altre sono state colpite da piogge torrenziali che hanno causato tantissimi danni.

Molte persone sono rimaste ferite, alcune addirittura morte. Parecchi sono stati costretti ad abbandonare la propria abitazione o a ritrovarsi le automobili distrutte. Diversi sono stati gli aiuti umanitari che sono arrivati e che continuano ad arrivare.

Bollette sospese nelle zone colpite

I volontari hanno dato, e continuano a dare, il proprio contributo anche nel mettersi a spalare il fango e a cercare di aiutare le persone del posto in maniera decisa e determinata. Nelle ultime ore, però, sarebbe emerso il vero aiuto inaspettato che le persone non credevano di poter ricevere.

ARERA infatti ha approvato un provvedimento di urgenza che fa in modo che le persone colpite dall’alluvione nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato potranno vedere le bollette di acqua, luce e gas sospese. Pertanto, quindi, non verrà applicata la disciplina delle sospensioni per morosità e quindi, da questo punto di vista, i cittadini possono tirare un piccolo sospiro di sollievo.