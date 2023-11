Mutui, i tassi non danno tregua: gli aumenti sono insostenibili | Per le famiglie c’è poco da fare, ecco quanto bisognerà aspettare

Se devi acquistare una casa nuova è il caso di aspettare. Ecco quando i tassi di interesse scenderanno vertiginosamente.

Le giovani coppie che si apprestano a costruire un futuro insieme, si pongono come principale obiettivo quello di poter trovare la casa dei propri sogni. Molte persone, negli ultimi anni, hanno trovato diverse difficoltà nell’acquistare una casa e quindi hanno preferito la strada dell’affitto.

Giovani fidanzati, spesso, proprio per risorse economiche non sempre adeguate ed idonee per affrontare spese eccessive, sono costrette a rimandare una convivenza o le nozze perché i costi delle case, spesso eccessivi, bloccano l’impeto di poter realizzare il proprio sogno.

Ciò che ha influito ancora di più negli ultimi anni sicuramente è stata la pandemia da COVID-19 che di certo non ha agevolato l’economia del nostro Paese anche e soprattutto nel settore immobiliare.

Molti ragazzi, con l’aiuto dei genitori, si trovano spesso a vivere con il proprio partner sotto lo stesso tetto, con i parenti, per ammortizzare le spese e rimandare ad un giorno, non definito, il raggiungimento dell’acquisto della casa ideale.

Costi insostenibili per tutti

Oltre ai costi eccessivi che spesso e volentieri rendono disarmati i ragazzi che si appropinquano a fare un passo così importante, si inseriscono anche i tassi di interesse che risultano essere molto elevati e spesso insormontabili.

Le coppie che provano, anche solo ad avvicinarsi alle banche per chiedere informazioni su prestiti e mutui, il più delle volte, raccolgono informazioni destinate ad essere cestinate. Questo accade, non perché non ci sia chiarezza dei passi da fare ma per le cifre esorbitanti ed insostenibili.

Ecco quando scenderanno i tassi dei mutui

Secondo quanto riportato da il sole 24 ore.com, la crescita economica stenta a riprendersi per questi tassi molto alti. Infatti basti pensare che il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fisso nello scorso ottobre era del 4,47%.

Parliamo di un incremento di oltre 316 punti base rispetto ad un anno e mezzo fa. La sofferenza, quindi, è davvero elevata e uno dei motivi che spinge sempre di più i giovani ad attendere è proprio la speranza che i tassi possano abbassarsi e tornare definitivamente ad acquistare senza troppi oneri. Dalle ultime stime, però, sembrerebbe che anche nei prossimi cinque anni sia difficile ipotizzare che si possa tornare a tassi ribassati in maniera sostanziosa.