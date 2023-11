Ricerca del lavoro, con LinkedIn trovare un contratto è ancora più semplice: lo strumento rivoluzionario farà tutto al posto tuo

LinkedIn innova la ricerca del lavoro: potrai migliorare il profilo e ottenere consigli utili per la tua carriera senza spendere un euro.

LinkedIn si conferma una risorsa preziosa per chi è in cerca di lavoro: nell’incertezza delle opportunità professionali, questa piattaforma si presenta come un valido consulente, poichè spesso la ricerca di un’occupazione può risultare complessa nel nostro Paese, richiedendo temo e lunga esperienza e, quasi sempre, costi da sostenere.

Inoltre, spesso, trovare un impiego specifico impone di soddisfare requisiti precisi e non è detto che noi li si abbia per davvero: talvolta abbiamo tutte le carte in regola ma non siamo sufficientemente sicuri di noi stessi, con la conseguenza di rivolgersi ad amici e conoscenti per un aiuto oppure ad esperti che, ancora una volta, dovremo pagare.

Fin dalla sua nascita, questo social nato per costruire reti professionali, è un valido interfaccia tra domanda ed offerta di lavoro ma è proprio adesso che LinkedIn ha elaborato una soluzione innovativa destinata davvero a rivoluzionare i tempi ed i modi di ricercare lavoro.

Perché il segreto non è limitarsi a cercarlo il lavoro, ma fare in modo di farsi scegliere tra centinaia di altri, saper colpire i recruiters ed imparare a mettere in evidenza i punti di forza che abbiamo e che ci rendono il candidato ideale.

LinkedIn, la rivoluzione nella ricerca del lavoro

La piattaforma ha infatti introdotto una nuova funzionalità che semplifica il processo di ricerca e migliora la descrizione del profilo professionale, offrendo opportunità e supporto a chi desidera entrare nel mondo del lavoro o migliorare la propria posizione.

Una nuova funzionalità, un vero e proprio assistente virtuale, diventa ora il punto di riferimento per chi cerca un impiego. Questa IA, basata su un sofisticato chatbot, offre la possibilità di porre domande inerenti al mondo lavorativo e, grazie a un’analisi del profilo, suggerisce miglioramenti e valuta la congruenza con determinate posizioni professionali.

L’IA di LinkedIn: un consulente virtuale che si occupa di te

La peculiarità di questo chatbot risiede nella sua capacità analitica. Identifica lacune nel profilo che potrebbero compromettere una candidatura e fornisce consigli per migliorare l’esperienza. Inoltre, offre informazioni sui dipendenti di una società, consentendo di contattarli e addirittura suggerendo la costruzione di messaggi personalizzati sotto la guida dell’IA.

Si tratta di uno chatbot gratuito che offre risposte preziose e mirate, diventando un valido supporto per chi cerca una occupazione e migliorandolo costantemente al fine di garantire un supporto sempre più efficace.