Lavoro dei sogni, il mondo magico di Harry Potter è in cerca di una persona da assumere: l’Hogwarts Express aspetta solo te

Se ami il mondo di Harry Potter e sei alla ricerca di un lavoro, Hogwarts vuole te. Cosa aspetti? Segui le indicazioni per candidarti.

Il mondo di Harry Potter è una serie di romanzi fantasy scritti dall’autrice britannica J.K. Rowling. La serie è composta da sette libri principali pubblicati tra il 1997 e il 2007. La storia segue le avventure di un giovane mago di nome Harry Potter e dei suoi amici, Hermione Granger e Ron Weasley, mentre crescono nella Scuola di Magia di Hogwarts.

Harry Potter è il protagonista sopravvissuto ad un attacco mortale da parte di Voldemort, da bambino. I suoi migliori amici lo accompagnano in molte delle sue avventure. Il direttore della Scuola di Magia di Hogwarts, diventando anche una figura principale nella vita di Harry è Albus Dumbledore.

Uno dei docenti, con un ruolo complesso e ambiguo ad Hogwarts, è sicuramente il professor Severus Snape. L’antagonista principale di Harry Potter e dei suoi amici è sicuramente il potente stregone oscuro Voldemort nonché Tom Riddle.

I luoghi principali che affascinano da sempre i fan di tutto il mondo sono la scuola di magia di Hogwarts, il Ministero della Magia, il Callejon Diagon, la Foresta Proibita, la Piattaforma 9-3/4 alla stazione di King’s Cross.

La passione in Italia per Harry Potter

I libri pubblicati sono stati poi riadattati in una serie di film di successo con ben otto pellicole che coprono l’intera storia. Come ben sappiamo, al termine di queste pellicole vi è stato anche lo spin-off come la serie Animali Fantastici.

La saga è amata per la sua ricchezza di dettagli, personaggi indimenticabili e la capacità di trasportare i lettori in un mondo magico e avvincente. In Italia, moltissimi sono i fan di Harry Potter che, ogni domenica sera su Italia 1 possono rivedere tutti i film, come da tradizione, prima di Natale.

Lavora nel mondo di Hogwarts

Nonostante la saga abbia origini agli inizi del 2000, anche i bambini e gli adolescenti di oggi sono attratti dalla magia di Hogwarts e da tutti quegli elementi che caratterizzano Harry Potter e tutti i suoi amici.

Se molti sognano di poter un giorno intraprendere un lavoro legato ad Harry Potter e al fantastico mondo di Hogwarts, questo sogno può essere realizzabile. Infatti, le ferrovie scozzesi sono alla ricerca di un aspirante macchinista che sia in grado di guidare il treno che attraversa le Highlands. Tutti possono candidarsi (dai 20 anni in su) e, secondo quanto riportato da Hijobs, lo stipendio iniziale sarà di 33.000 sterline fino poi a raggiungere 58.000. Al fine di potersi candidare bisogna collegarsi al sito ScotRail.