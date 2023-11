Lavoro, se inserisci questo elemento nel tuo ufficio sarai più produttivo e sempre felice: la scienza parla chiaro | Cogli l’occasione al volo

Se non è presente nel tuo ufficio devi subito rimediare. Hai bisogno di serenità per essere prolifico? Segui questo consiglio.

Lavorare in un ufficio spesso richiede anche di avere delle condizioni tali per poter stare bene e soprattutto ritrovarsi in condizioni positive. Quali sono i lavori che spesso vengono effettuati proprio in questi luoghi?

Sicuramente, l’ambito amministrativo è tra quello che spicca di più. Impiegati, segretari e assistenti amministrativi gestiscono documenti, rispondendo al telefono e fornendo supporto organizzativo.

Anche i professionisti delle risorse umane, che gestiscono reclutamento, selezione del personale, formazione sviluppo del personale, sono in ufficio. Fra questi vanno menzionati anche i contabili, gli analisti finanziari e i responsabili delle finanze che monitorano e gestiscono le attività finanziarie di aziende.

Gli operatori call center e i rappresentanti del servizio clienti forniscono assenza di supporto ai clienti da remoto oppure proprio negli uffici. Il project manager, spesso in questi luoghi, coordinA le attività e le risorse necessarie per completare con successo progetti aziendali.

L’importante dei colori e della comodità

Anche gli avvocati e gli assistenti legali gestiscono tali questioni e forniscono consulenze legali proprio al chiuso, in uffici dove possono contare anche sull’apporto dei segretari. Solitamente, all’interno di un ufficio per trovare un ambiente sereno e rilassante sarebbe consigliabile includere una luce naturale, quando possibile e una buona illuminazione artificiale al fine di contribuire ad un’atmosfera piacevole.

Spesso, anche se sembrano scontate, le scrivanie, le sedie e gli arredamenti ergonomici favoriscono il comfort e riducono lo stress fisico. Anche la caratteristica cromatica può avere la sua influenza.

Mai rinunciare alle piante in ufficio

Quello che non deve mai mancare è un angolo con sedie comode o un divano che possano offrire un luogo per brevi pause rigeneranti. Se possibile, servirsi di spazi silenziosi o di zone riservate per chi ha bisogno di concentrarsi. Mai rinunciare ad una buona connessione Internet, veloce ed affidabile al fine di rendere molto più prolifica la produttività e ridurne la frustrazione.

Infine, mai dimenticare tappeti, cuscini o accessori che possano migliorare il comfort creando un atmosfera accogliente. E’ giusto dire che un’altra cosa che non deve assolutamente mancare, forse la prima in assoluto. Stiamo parlando delle piante verdi in quanto esse possono migliorare la qualità dell’aria e aggiungere un tocco di natura, contribuendo al benessere generale. Infatti, secondo diversi studi, avere delle piante aiuterebbe anche la concentrazione e potrebbero anche attutire tutti quei fastidiosi rumori che possono solitamente disturbare.