Italo cerca personale e regala la formazione ai nuovi assunti, tante figure richieste anche senza laurea | Per candidarsi bastano due click

Se stai cercando lavoro segui attentamente questi consigli. Italo cerca personale da inserire sin da subito. Cosa aspetti?

Candidati subito.

Italo è una compagnia ferroviaria che è stata fondata nel 2006 da un gruppo di imprenditori tra cui Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari. La società inizia ufficialmente le sue operazioni nel 2012 con l’obiettivo di introdurre la concorrenza nel settore ferroviario italiano storicamente dominato da Trentalia.

Operando con treni ad alta velocità e di ultima generazione, la flotta di Italo offre diverse classi di servizio, tra cui Smart, Comfort, Prima e Club Executive. Queste classi offrono una varietà di servizi tra cui connessione Wi-Fi gratuita, prese di corrente e posti a sedere spaziosi.

Italo collega molte città italiane, tra cui Milano, Roma, Napoli, Firenze, Torino, Venezia e Bologna. Nel corso degli anni, la rete si è estesa davvero tanto, aumentando il numero di collegamenti tra diverse destinazioni e offrendo un’alternativa competitiva a Trenitalia.

La compagnia ha adottato diverse strategie per distinguersi, tra cui programmi di fedeltà, offerte promozionali e un focus particolare sulla soddisfazione del cliente. Ha anche manifestato interesse nell’espandersi oltre ai confini nazionali, potenzialmente posizionandosi come un attore chiave nel panorama europeo dei treni ad alta velocità.

L’abilità di Italo negli ultimi anni

Italo ha affrontato anche sfide significative, tra cui la concorrenza menzionata poc’anzi di Trenitalia, ma ha anche aperto nuove opportunità di innovazione e miglioramento del servizio. L’azienda ha avuto un impatto socioeconomico notevole, contribuendo a ridurre i tempi di viaggio e sostenendo l’economia locale attraverso la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti.

Nel contesto della pandemia di COVID-19, come molte altre compagnie, Italo ha dovuto adottare misure per affrontare le sfide imposte dalla crisi sanitaria, ad esempio riducendo la capacità dei treni e implementando protocolli di sicurezza.

Italo assume in diverse sedi

La sua evoluzione nel tempo sarà interessante da seguire, poiché continua a plasmare il panorama di trasporti ferroviari in Italia e oltre. Per chi è alla ricerca di occupazione, non può lasciarsi sfuggire quest’importante annuncio.

Italo cerca diversi macchinisti nella sede di Milano e Roma mentre è alla ricerca di hostess e steward presso presso le sedi di lavoro di Roma, Napoli, Salerno, Torino, Padova, Reggio Emilia, Venezia, Bologna, Milano, Firenze e Roma. Per potersi candidare bisogna candidarsi alla voce Lavora con noi.