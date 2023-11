Dichiarazione dei Redditi, il 47% dei lavoratori rischia una multa da 1000 euro | Non fare questo errore o finirai sotto l’occhio del Fisco

Attenzione, fare la dichiarazione dei redditi comporta grande impegno. Se non segui le indicazioni precise multa salatissima in arrivo.

La dichiarazione dei redditi è un documento ufficiale che i contribuenti devono compilare e presentare alle autorità fiscali del loro Paese per dichiarare il proprio reddito annuale e tutti gli altri elementi rilevanti per il calcolo delle imposte.

La procedura esatta ai dettagli specifici possono variare notevolmente a seconda della propria Nazione. Il reddito lordo comprende tutte le entrate percepite nel corso dell’anno fiscale. Queste entrate possono includere stipendi, redditi da lavoro autonomo, affitti ecc.

Le detrazioni possono essere applicate al reddito lordo, riducendo così l’importo su cui saranno calcolate le imposte. Una volta, poi, determinato il reddito imponibile, il contribuente deve calcolare l’ammontare delle imposte dovute e questo può coinvolgere l’applicazione di aliquote fiscali progressive.

I contribuenti devono compilare una dichiarazione dei redditi che può essere un documento cartaceo o elettronico a seconda delle modalità previste dalle autorità fiscali. Una volta compilata, essa deve essere presentata entro la scadenza stabilita.

Rispettare con attenzione le scadenze

Alcuni Paesi consentono la presentazione online attraverso portali dedicati mentre in altri è richiesto l’invio di documenti cartacei. Dopo aver presentato la dichiarazione, il contribuente riceverà un avviso di pagamento che indica l’importo dell’imposte dovute.

Queste devono essere pagate seguendo attentamente e meticolosamente la scadenza stabilita. Le autorità fiscali possono, senza problemi, esaminare e verificare le dichiarazioni dei redditi per garantire la correttezza delle informazioni fornite.

Ancora molti non rispettano i pagamenti

In caso di discrepanze o errori possono essere richiesti chiarimenti o possono essere applicate sanzioni. È giusto dire che non tutti sanno che l’Irpef, nel 2022 è arrivato 175, 17 miliardi di euro. Come sappiamo il numero dichiaranti è salito ad una cifra pari a 41 milioni.

Il problema però è che, a ciascun contribuente, corrispondono di fatti 1,427 abitanti. Ciò è emerso, come riportato dal corriere della sera, dal Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali. Quello che è lecito dire è che quasi la metà degli italiani non dichiara il reddito, circa il 47%. C’è da aggiungere che, tutti coloro che non hanno presentato il 730 (e quindi si parlerà di omessa dichiarazione), si ritroveranno anche a pagare al Fisco una somma davvero considerevole. La sanzione, qualora si fosse verificata questo errore, può variare dai 250 ai 1000 euro. Quindi è consigliabile prestare molta attenzione.