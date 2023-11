Lavoro su LinkedIn, la piattaforma social per i professionisti funziona davvero? Con i trucchi degli esperti troverai il lavoro dei sogni | Comincia oggi stesso

Se stai cercando il lavoro che fa per te sei nel posto giusto. Segui attentamente questi consigli e darai una svolta alla tua vita.

LinkedIn è stata fondata da Reid Hoffman, un imprenditore e investitore statunitense, insieme ad un gruppo di co-fondatori. La piattaforma è stata lanciata ufficialmente il 5 maggio 2003. Il fondatore è stato uno degli uomini chiave dietro lo sviluppo di questa piattaforma contribuendo a plasmare la visione e a guidare la crescita di LinkedIn.

E’ stata progettata per essere una rete sociale professionale, un luogo dove professionisti possono connettersi, condividere esperienze lavorative, cercare nuove opportunità di lavoro e costruire relazioni nel mondo degli affari.

LinkedIn è arrivata in Italia con l’apertura della sua versione nel 2 novembre 2008. Da allora, ha giocato un ruolo significativo nel mercato del lavoro italiano, fornendo un punto d’incontro online per professionisti, aziende e recruiter.

Molti utenti utilizzano LinkedIn anche come strumento principale per la ricerca di nuove proposte lavorative. Infatti, le aziende pubblicano annunci su questa piattaforma e i professionisti possono candidarsi direttamente o essere scoperti da recruiter.

Come utilizzare la bacheca

Essa quindi è un vero e proprio curriculum vitae digitale e qui si può elencare la propria esperienza lavorativa, le competenze, le pubblicazioni, le certificazioni e altro ancora. Gli utenti possono anche condividere articoli, post, video e altro ancora sulla propria bacheca.

Questo non solo consente di esprimere le proprie opinioni e competenze ma anche di rimanere aggiornati sulle ultime novità del settore. Ci si può unire a gruppi specifici o creare discussioni su argomenti professionali e questo favorisce l’interazione ed il confronto con altri professionisti del settore. Inoltre, LinkedIn offre l’opportunità di costruire e promuovere il marchio personale. Inoltre, in maniera molto naturale gli utenti possono ricevere raccomandazioni dai colleghi e dalle persone con cui hanno lavorato in passato.

Trucchi per ricevere facilmente proposte lavorative

In molti si chiedono se questa piattaforma sia veramente congeniale per trovare lavoro ma come ben sappiamo, ci sono alcuni trucchi da mettere in atto su questa piattaforma. Bisogna aggiornare sempre il curriculum e il profilo ogni volta che si cambia una posizione lavorativa e, di tanto in tanto, anche la foto deve essere sempre aggiornata e professionale.

Non bisogna limitarsi solo alle esperienze precedenti ma bisogna dare molte importanza a risultati raggiunti. Non bisogna avere un profilo noioso ma deve essere interattivo aggiungendo tanto materiale creativo che si è svolto in passato. Affinché un profilo venga preso in considerazione da più settori, sarebbe il caso di tradurlo almeno in un’altra lingua straniera. Tutti i campi del profilo devono essere compilati con le parole chiave che devono essere assolutamente coerenti con il profilo stesso. Infine, per migliorare la propria visibilità su questa piattaforma, sarebbe il caso di utilizzare gli aggiornamenti di stato.