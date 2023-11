Poste Italiane e Amazon assumono, migliaia di figure ricercate in tutta Italia: puoi lavorare anche da casa | Per candidarti bastano due minuti

Tante posizioni aperte per queste due importanti aziende. Cosa aspetti a mandare la tua candidatura? Assunzione immediata.

Poste Italiane e Amazon sono due aziende molto diverse che operano in settori distinti ma possono essere confrontate in termini di diversi aspetti. Mentre la prima è un’azienda italiana che opera in servizi postali, finanziari, di logistica e di assicurazioni, la seconda è un’azienda statunitense.

Essa inizialmente si è concentrata sull’e-commerce vendendo una vasta gamma di prodotti online. Oltre a ciò, offre servizi cloud attraverso Amazon Web Service, servizi di streaming video, dispositivi hardware e molto altro.

Le Poste Italiane hanno sede in Italia e, principalmente, operano nel contesto nazionale offrendo però anche servizi internazionali. Amazon è una delle aziende più grandi e globali al mondo con una presenza significativa in molti Paesi.

Opera in diversi mercati, tra cui il commercio elettronico, il cloud computing e i contenuti digitali. L’azienda italiana è quotata anche in borsa e il suo fatturato è significativo, ma i profitti possono variare a seconda della divisione.

Il colosso di Jeff Bezos

L’azienda statunitense, invece, ha il più alto fatturato al mondo ed è stata spesso associata a profitti considerevoli, specialmente grazie al suo settore di AWS. Mentre le Poste Italiane si basano soprattutto sulla tradizione e cercano di adattarsi al mondo digitale offrendo anche servizi online ed innovazioni nei servizi postali bancari, Amazon è nota per la sua cultura di innovazione.

Ha introdotto numerosi servizi e tecnologia all’avanguardia, come droni per la consegna, l’assistente virtuale Alexa e servizi leader nel mercato. Amazon è stata fondata da Jeff Bezos nel 1994 ed è inizialmente nata con lo scopo di vendere libri online per poi crescere in modo straordinario nel corso degli anni.

Amazon e Poste Italiane assumono

Sia Poste Italiane che Amazon sono alla ricerca di personale. Ed è per questo che per quanto riguarda l’azienda americana cerca sia profili per lavorare da casa (rivolgendosi soprattutto a persone qualificate e a neolaureati) e pertanto, sta organizzando un recruiting day a Modena il giorno 15 novembre. Gli interessati potranno prendervi parte alle ore 9:30 presso la sede aziendale a Spilamberto. Le candidature ovviamente vanno inoltrate sulla pagina Amazon lavora con noi.

Oltre a ciò, l’azienda americana, è in procinto di assumere anche 400 persone grazie all’apertura del nuovo polo logistico ad Alessandria. Anche Poste Italiane sta cercando diverse figure come consulenti finanziari, ingegneri esperti in ambito Real Estate, operatori di sportello con riferimento alla lingua cinese ed altri profili, pertanto, basterà collegarsi sul sito per accedere alle offerte di lavoro disponibili.