Nuove assunzioni, nel 2024 saranno scontate del 130%: con la manovra c’è posto per tutti | Se sei in questa lista hai fatto Bingo

Controlla subito la lista e vedi se spetta anche a te. Non era mai successo prima e gli italiani stentano ancora a crederci.

Le tendenze nell’assunzione del personale possono variare di anno in anno e possono essere influenzate da una serie di fattori economici, sociali e politici. Fino allo scorso anno, alcune industrie avevano visto un aumento delle assunzioni in Italia.

Fra queste è giusto parlare del settore sanitario in cui è compresa l’assistenza sanitaria ospedaliera e ambulatoriale, che è stata costantemente in crescita a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’accentuato bisogno di servizi sanitari.

Vi è da menzionare anche la tecnologia dell’informazione dell’informatica che è un settore in continua espansione in tutto il mondo e, in Italia, c’è stata una crescente domanda di professionisti dell’informatica e sviluppatori di software.

L’incremento della richiesta di servizi di assistenza sociale, inclusi quelli dedicati agli anziani e alle persone con disabilità, ha portato all’assunzione anche in questo settore. I ristoranti, i bar e il settore alimentare in generale sono stati fonte di molto opportunità di lavoro specialmente in alcune regioni turistiche dell’Italia.

Altri settori che sono in costante ricerca di personale

Anche la costruzione è un settore ancora in crescita soprattutto soprattutto in relazione a progetti di infrastrutture pubbliche e residenziali. L’Italia ha investito negli ultimi anni anche in diversi progetti di energie rinnovabili, creando opportunità di lavoro nei campi dell’energia solare, eolica e geotermica.

Tuttavia è importante notare che le tendenze nell’assunzione di personale possono variare notevolmente seconda della regione e dei fattori economici globali. La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto significativo sul mercato del lavoro in tutto il mondo, compresa l’Italia e potrebbe aver influenzato le dinamiche di assunzione in modi imprevisti.

‘Più assumi e meno paghi’

Secondo quanto riportato da quifinanza.it, le aziende che apriranno nuovi posti, nel 2024, a tempo indeterminato potranno avere un aumento della deduzione fiscale fino al 30% che porta un maxi sconto del 130%.

Quindi, la presentazione della Manovra presentata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assume il concetto che più si assume e meno si paga. La misura del costo di circa 1,3 miliardi di euro è presente all’interno di uno dei due decreti legislativi di attuazione di quella che è la delega fiscale approvati dal Governo. Ci saranno, in prospettiva, diversi posti di lavoro per tutti coloro che saranno alla ricerca di un’occupazione.