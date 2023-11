Trucco del risparmio, con una semplice regola ti crei un fondo per le emergenze o per una nuova casa | Ogni spesa sarà più leggera

Scopri il sistema più efficace per bilanciare il tuo budget mensile e garantirti i soldi necessità, svago e risparmio

Molte persone affrontano la gestione delle proprie finanze come una sfida complessa, temendo che richieda tempo ed energia considerevoli. Tuttavia, esiste un metodo che semplifica notevolmente questa attività.

Questo approccio divide le tue entrate mensili in categorie chiare, consentendoti di risparmiare senza la necessità di tenere traccia di ogni singola spesa.

Così sarà facile riconosce la differenza tra “necessità” e “desideri“: le necessità includono gli elementi essenziali della vita, come affitto, bollette e cibo. I desideri, d’altra parte, comprendono spese non essenziali ma piacevoli, come uscire per cena o abbonamenti a servizi di streaming. La chiave sta nel trovare un equilibrio tra queste categorie, sulla base delle tue esigenze.

Una delle grandi qualità di questo metodo è la sua semplicità, perché non richiede dettagliate registrazioni delle spese o il monitoraggio costante del bilancio. Invece, ti concentri solo su queste due categorie principali, semplificando notevolmente la gestione del denaro. In più, ti aiuta a riservare una parte delle tue entrate per il futuro che potrebbe significare la creazione di un fondo di emergenza, il risparmio per un obiettivo a lungo termine o la riduzione dei debiti.

Flessibilità per ogni situazione

Questa regola è comparsa per la prima volta nel libro “All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan” scritto a quattro mani da Elizabeth Warren, una senatrice statunitense e sua figlia Amelia Warren Tyagi: basandosi su vent’anni di ricerche, le autrici hanno concluso che la semplicità è la chiave per mantenere il controllo delle finanze.

Per applicare questo metodo, non devi far altro che calcolare le tue entrate mensili e quindi categorizzare le spese del mese precedente tra “necessità” e “desideri“: questo ti aiuterà a determinare quanto dovresti allocare a ciascuna categoria.

La regola del 50/30/20, l’uovo di Colombo

La regola del 50/30/20 – questo è il suo nome – è un approccio analitico e logico alla gestione del denaro. Dividi il tuo reddito mensile in tre categorie principali e assegna il 50% per le necessità: l’affitto, le bollette e l’acquisto di generi alimentari. Quindi ritaglia un 30% per gli svaghi le spese non essenziali, ma che contribuiscono al tuo benessere, come cenare fuori, abbonamenti in palestra o servizi di streaming. Infine, lascia un 20% per il risparmio o per il pagamento di eventuali debiti.

Determina quanto guadagni ogni mese, inclusi eventuali bonus o entrate extra. Esamina le tue spese recenti e suddividile tra necessità, svaghi e risparmio. Regola le tue spese per rispettare la regola del 50/30/20 e ti accorgerai di quanto tutto, alla fine, è molto più semplice di quel che sembri.