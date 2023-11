Irpef 2024, 1400 euro in arrivo nel conto corrente grazie alla manovra del Governo | L’aumento di stipendio è assicurato per tutte queste persone

Non era mai successo prima, il Governo si è superato. Ecco la lista completa di tutti coloro che potranno richiedere l’aumento.

L’Irpef, che sta per imposta sul reddito delle persone fisiche è un’imposta sul reddito personale in Italia. E’ stata istituita nel 1974 quando è entrata in vigore la legge finanziaria 1973. Essa è un’importante fonte di entrate per il bilancio dello Stato italiano ed è utilizzata per finanziare i servizi pubblici e le spese governative.

L’Irpef è basata sul principio della progressività, il che significa che l’aliquota fiscale aumenta con l’incremento del reddito. Ciò implica che le persone con redditi più alti pagano una percentuale maggiore del loro reddito in tasse rispetto a quelle con redditi più bassi.

E’ calcolata annualmente e si applica a tutti i redditi di natura personale inclusi stipendi, pensione, redditi da affitti, interessi bancari e altri redditi finanziari. L’Irpef fornisce una parte significativa delle entrate fiscali del Governo italiano, che vengono utilizzate per finanziare i vari servizi pubblici tra cui istruzione, assistenza sanitaria, infrastrutture, difesa e sicurezza sociale.

La progressività dell’Irpef è progettata per ridurre le disuguaglianze di reddito, poiché le aliquote più alte si applicano ai redditi più elevati ed in questo modo si cerca di distribuire equamente il carico fiscale tra i cittadini.

L’utilità delle entrate dell’Irpef

Essa consente al Governo di monitorare e regolare i redditi dei cittadini contribuendo a combattere l’evasione fiscale. Le entrate dell’Irpef vengono utilizzate per finanziare una vasta gamma di servizi e spese governative garantendo la fornitura di servizi essenziali alla popolazione italiana.

Essa è soggetta a cambiamenti nel tempo attraverso leggi finanziarie e decreti legislativi, e le aliquote fiscali, le detrazioni possono variare di anno in anno a seconda delle decisioni governative. La comprensione delle regole fiscali e la corretta dichiarazione dei redditi sono fondamentali per evitare problemi fiscali e contribuire alla sostenibilità dei sistema fiscale italiano.

L’aumento previsto in busta paga

Secondo quanto riportato da quifinanza.it, ci sarebbe un aumento fino a 1430 € in più all’anno in busta paga portato dall’effetto della riforma dell’Irpef e del taglio del cuneo fiscale. Tutto ciò rientra nella legge di Bilancio 2024, manovra appena approvata dal Governo Meloni.

Stando a quanto scritto sul corriere della sera, per chi ha un reddito loro di mille euro al mese, per tredici mensilità, allora il taglio del cuneo fiscale comporterà un valore di 54 euro che, diventerà 60, con l’aumento previsto dal nuovo Irpef.