Fisco, con il nuovo acceleramento analitico tutti sono a rischio: per salvarti dalle sanzioni hai solo una possibilità

Accertamento analitico del reddito: la procedura dell’Agenzia delle Entrate per determinare falso, inesattezza o incompletezza

L’accertamento analitico del reddito è un procedimento dell’Agenzia delle Entrate per determinare l’imponibile e le imposte di un contribuente, basato sulla somma delle singole categorie reddituali.

Questo controllo ha l’obiettivo di proteggere il contribuente da controlli discrezionali, promuovendo un rapporto di fiducia tra il fisco ed i cittadini.

La normativa attuale dà priorità alla determinazione del reddito complessivo del contribuente, considerando le singole componenti e le loro articolazioni, laddove l’individuazione delle singole fonti reddituali diventa fondamentale per determinare l’imponibile.

L’accertamento per le persone fisiche coinvolge i soggetti non titolari di partita IVA, le società semplici ed assimilate e gli enti non commerciali. L’Agenzia delle Entrate può effettuare gli accertamenti accedendo alle dichiarazioni dei redditi e gli allegati degli anni precedenti, attraverso banche dati o facendo ricorso ai dati dell’anagrafe tributaria.

L’accertamento contabile per imprese e professionisti

Le rettifiche avvengono attraverso un unico atto, ma fanno riferimento alle singole categorie di reddito.

L’accertamento contabile è quello diretto ad imprese commerciali, artisti e professionisti. Se il contribuente ha rispettato gli obblighi di tenuta delle scritture contabili, gli uffici tributari possono procedere con la rettifica del reddito d’impresa quando i dati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio.

Dichiarazioni false, incomplete o inesatte?

Più approfondita, invece, l’indagine mirata a determinare la falsità, l’incompletezza o l’inesattezza di quanto dichiarato dal contribuente.

L’attività ispettiva si basa sul metodo analitico-contabile per rettificare i componenti reddituali positivi o negativi e rilevare operazioni rilevanti ai fini IVA. Si focalizza sull’occultamento di ricavi e la corretta applicazione delle norme fiscali nella determinazione del reddito d’impresa.