Monete da 2 euro rare, queste sono le più cercate dai collezionisti: se le trovi in casa assicuri una vacanza a 5 stelle a tutta la famiglia

Basta controllare tra le proprie monete per rendersi conto di essere il fortunato. Ecco tutte le monete da 2 euro rare dal grandissimo valore.

L’euro è la moneta unica dell’area euro, una delle aree economiche più vaste e importanti del mondo. E’ stato introdotto come moneta elettronica il 1 gennaio 1999, quando sono stati avviati i mercati finanziari in euro e le banche hanno iniziato a fare i servizi con questa moneta.

Tuttavia, i contanti non sono stati introdotti fino al 1 gennaio 2002. Durante il periodo di transizione, che ha avuto inizio il 1 gennaio del ’99 e si è concluso il 1 gennaio 2002, le valute nazionali dei paesi dell’area coesistevano con l’euro.

Durante tale periodo, le transazioni e i saldi bancari potevano essere espressi sia in euro che nella valuta nazionale. Quindi, il 1 gennaio del 2002 sono state introdotte le banconote e le monete e la valuta nazionale sono state ritirate gradualmente dalla circolazione.

Al momento dell’introduzione di tale moneta, 12 paesi dell’Unione Europea l’hanno adottata. Questi paesi erano: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna.

Da dove nasce la parola euro?

Successivamente, altri paesi hanno aderito all’area euro. Ad esempio la Slovenia è diventata il 12º membro il 1 gennaio 2007, mentre l’Estonia è entrata a far parte dell’aria il 1 gennaio del 2011. Nel corso degli anni altri paesi hanno seguito l’esempio.

Il nome euro fu scelto ufficialmente il 16 dicembre 1995 durante un vertice a Madrid. Questa scelta simbolizzava l’unità e la cooperazione economica tra i paesi membri dell’Unione Europea. L’introduzione dell’euro è stato un importante passo verso l’integrazione economica dell’intero continente semplificando i pagamenti transfrontalieri, migliorando la stabilità finanziaria e contribuendo a creare un mercato unico più forte. La gestione dell’euro è affidata alla Banca Centrale Europea (BCE) con sede a Francoforte, in Germania, insieme alle banche centrali nazionali dei paesi membri.

Le monete rare dal grande valore

Stando a quanto riportato da tg24.sky.it, in circolazione ci sarebbero delle monete da 2 euro rare e davvero dal grande valore. Alcune di queste sono diventate così rare che il loro valore arriva fino a 2000 €. Nella lista tra queste c’è la moneta che San Marino ha coniato 18 anni fa in commemorazione di Bartolomeo Borghesi, dal valore di 200 euro circa.

Nel 2005 la Città del Vaticano ha coniato per la 20ª Giornata Mondiale della Gioventù la Cattedrale di Colonia al centro, con un valore da 300 €. Ma fra tutte queste monete è giusto ricordare che vi è la moneta da 2 euro coniata dal Principato monegasco che raggiunge 1500 € in cui vi è rappresentato il primo castello sulla rocca di Monaco e pertanto, nel 2015, a 800 anni da tale costruzione, furono circa coniati 10.000 pezzi.