Risparmio sicuro, gli esperti puntano solo su di loro | Abbandona i Buoni Fruttiferi e guadagna davvero anche se sei un principiante

Opportunità di investimento diversificate per crescita e stabilità: i vostri risparmi possono trovare dei nuovi alleati

Nel mondo degli investimenti, ci sono sempre nuove opportunità che catturano l’attenzione degli esperti finanziari. Ma c’è un nuovo strumento che sta prendendo piede rispetto ai (seppur) affidabili buoni fruttiferi.

I piccoli investitori si sono spesso sentiti frustrati nell’accostarsi al mercato obbligazionario, più rassicurante di quello azionario e speculativo, per una serie di difficoltà: piattaforme come Mot e Tlx, utilizzate per negoziare obbligazioni, possono, infatti, rendere l’investimento un’impresa costosa e complicata, con il risultato di scoraggiare gli investitori più piccoli o più timorosi.

Molte obbligazioni, per questi motivi, risultano semplicemente troppo costose per chi avesse a disposizione capitali limitati, con l’effetto di ridurre a parecchi operatori la possibilità di accesso a queste opportunità di investimento.

Con barriere all’ingresso decisamente elevate, molti erano scoraggiati in partenza dal cercare di entrare nei mercati obbligazionari che, rispetto a quelli azionari, offrono una minore volatilità e rendono ben più dei cari e affidabili buoni fruttiferi senza incorrere in azzardi esagerati.

Il successo degli ETF

La liquidità, la diversificazione e la flessibilità di questi strumenti del momento li rendono, invece, una scelta allettante per chiunque sia alla ricerca di un modo efficace per far crescere i propri risparmi ed integrarli al proprio portafoglio, per assicurarsi migliori risultati in tempi più brevi.

La soluzione che sta catturando l’attenzione degli investitori, siano essi esperti o principianti,si chiama Exchange-Traded Fund (ETF) obbligazionari, fondi che investono principalmente in obbligazioni emesse da governi, agenzie governative, enti regionali, municipalità o società che emettono obbligazioni per finanziare progetti o attività, investendo in una varietà di obbligazioni emesse da diverse fonti.

Diversificazione e riduzione del rischio

Uno degli aspetti chiave degli ETF è, infatti, la possibilità di diversificare il proprio portafoglio obbligazionario in modi che non sono possibili con le obbligazioni individuali. Questo contribuisce a ridurre il rischio complessivo, offrendo agli investitori l’opportunità di partecipare a una gamma diversificata di titoli di debito, minimizzando il rischio spalmandolo su molti diversi soggetti. Se alcuni dovessero perdere di valore, altri compenserebbero la perdita e la liquidità eccezionale, l’assenza di lotti minimi e le opzioni di rendimento flessibili conferiscono a questo strumento di investimento un diffuso appeal.

Tuttavia, come per ogni strumento finanziario, ci sono anche alcune sfumature da considerare: gli ETF possono avere alcune inefficienze fiscali e la distribuzione delle cedole può variare nel tempo. Quel che va sottolineato è che gli ETF costituiscono un ottimo strumento anche per il mercato azionario, più rischioso e volatile, proprio per la caratteristica dello strumento che consente di entrare nei mercati azionari diversificati in modo semplice ed efficiente, seguendo una strategia di investimento a basso costo e, soprattutto, differenziato, con il risultato di massimizzare i profitti e spalmare le eventuali perdite, riassorbendole attraverso i titoli di maggior rendimento.