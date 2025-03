“Vieni a lavorare con noi”, Ferrovie dello Stato lancia la campagna di recruiting | Ancora pochi posti disponibili: scade alle 14

Ferrovie dello Stato ha appena lanciato la sua campagna di recruiting per assumere nuove personale, ma la scadenza è fissata a breve: bisogna muoversi.

In questi ultimissimi mesi abbiamo parlato di tantissime occasioni di lavoro da cogliere al volo che sono arrivate durante un periodo in cui nessuno ci avrebbe scommesso un solo centesimo. Ebbene sì, perché, come ben sapete, stiamo vivendo un periodo di crisi davvero assurdo; un periodo che, purtroppo, durato, ormai, da tantissimo tempo.

Sono ben cinque anni che se ne parla, dall’avvento del covid che ha spazzato via numerosissime vite innocenti, un po’ come stanno facendo i due principali conflitti ancora in atto: quello tra Russia ed Ucraina e quello in Medio Oriente che, subito dopo la fine della tregua, ha nuovamente fatto una ecatombe.

Tuttavia, ci sono delle aziende in Italia che continuano a percorrere la propria strada verso l’espansione in maniera rapida, senza freni. Pensiamo, ad esempio, a Poste Italiane che è alla continua ricerca di personale da inserire all’interno del proprio organico sia come portalettere che come addetti agli sportelli nelle tantissime filiali presenti sul territorio italiano.

Tra queste, poi, possiamo anche annoverare quelli che sono i due competitor del trasporto ferroviario: Italo Treno da un lato e Ferrovie dello Stato dall’altro. Quest’ultima, proprio in questi giorni, ha lanciato una nuova campagna di reclutamento. Ha necessità urgente di assumere nuovo personale come dimostra la data di scadenza dell’annuncio: mancano pochissime ore.

Candidati subito: l’occasione è imperdibile

Questa di cui vogliamo parlarvi è davvero un’occasione imperdibile che consentirà a quanti verranno assunti di dormire sonni tranquilli. Ferrovie dello Stato, infatti, è una delle aziende più solide italiane e con un progetto di espansione pazzesco. Come ben sapete, infatti, lavora anche in Europa ed è in forte consolidamento dovunque.

Ora, cerca nuovi dipendenti da inserire nel proprio organico aziendale a cui offrire un contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio da sogno e una marea di incentivi e benefit. Insomma, possiamo dire che sia il lavoro dei sogni. In più, le selezioni sono aperte su tutto il territorio nazionale. Scopriamo insieme come candidarsi e quali sono i requisiti da rispettare.

Ferrovie dello Stato cerca nuovi Autisti

Le figure ricercate sono quelle di Autisti di autotreno o di autoarticolato. Chi verrà assunto lavorerà in Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. – Polo Logistica che comprende tutte le società facenti capo a Ferrovie dello Stato che si occupano di trasporto merci e logistica. Ovviamente, bisognerà guidare il veicolo che verrà assegnato e dovrà spostarsi in tutta Italia con un limite massimo di chilometri percorsi ogni mesi che si attesta intorno agli 11.000. Inoltre, dovrà anche provvedere alla cura e alla manutenzione del mezzo.

È richiesta precedente esperienza di 2 anni come autista degli stessi messi e, ovviamente, il possesso della patente C/E o D/E oltre il possesso di CQC. Si lavorerà tutta la settimana tranne il sabato e la domenica anche se non è escluso che si possa rientrare alla base di sabato mattina. Le figure assunte faranno base in una delle aree parcheggio tra Terni, Marcianise, Bologna. Tortona e Livorno. Per candidarsi basta entrare nella sezione “Lavora con noi” del sito di FS, ma bisogna sbrigarsi dato che la scadenza è prevista per il prossimo 31 marzo.