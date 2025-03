Lo hanno appena annunciato: streaming libero e gratuito per tutti | Addio piattaforme a pagamento: risparmi un botto di soldi

Finalmente è arrivata una bellissima notizia: d’ora in poi contenuti in streaming gratuiti. Alla fine dell’anno risparmi un botto.

Nel nostro paese, sono tantissime le piattaforme che consentono di visionare contenuti in streaming, dai film alle serie TV, passando per i documentari e gli eventi sportivi, quelli calcistici in primis. Tuttavia, al momento, sono tutte fruibili dietro sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale. Pertanto, bisogna sborsare dei soldini.

Se, poi, si pensa che ognuna ha le sue caratteristiche e le sue proposte, per averle tutte, occorrono tantissimi soldi. Tra le tante, annoveriamo quella che è la più famosa, ovvero Netflix. Come ben sapete, il colosso americano ha cambiato la sua politica ed ha voluto diversificare gli abbonamenti, inserendo quelli con pubblicità e citando la condivisione delle password.

Ci sono state numerosissime proteste, ma la piattaforma ha visto comunque aumentare il numero degli abbonati. Stesso discorso per quella più giovane in Italia, ovvero Disney Plus. Anche in questo caso, sono stati diversificati gli abbonamenti ed è stato reso più difficile condividere gli account. Altro giro, altra corsa: non possiamo non parlare di Prime Video.

In questo caso, però, ci sono due abbonamenti, quello con pubblicità e quello senza. Quest’ultimo costa solo un euro in più al mese o dieci euro in più all’anno. Ovviamente, ce ne sono ancora tantissime altre, Dazn su tutte che consente di visionare tutti gli eventi sportivi. Tuttavia, però, proprio in questi ultimissimi giorni, è arrivata una splendida notizia.

Nessuno più dovrà pagare nemmeno un solo centesimo per poter visionare i contenuti in streaming. Ebbene sì, avete capito benissimo. Potrete dire addio a qualsiasi abbonamento: d’ora in poi sarà tutto completamente gratuito. Scopriamo, allora, insieme, come poter ottenere tutto senza spese. È davvero semplicissimo.

Streaming: addio piattaforme a pagamento

Purtroppo esistendo da un po’ di tempo, le piattaforme streaming hanno raccolto maggior successo durante la pandemia di COVID che ha costretto tutti i cittadini a rintanarsi in casa a causa delle restrizioni imposte dal Governo per contrastare il contagio. Averle tutte, però, rappresenta un costo eccessivo.

Pertanto, sono molti quelli che operano una scelta e virano su una o al massimo due di queste. Sarebbe troppo oneroso sottoscrivere un abbonamento a tutte. Per fortuna, però, ora si potrà dire addio agli abbonamenti. Ebbene sì, perché è arrivato lo streaming completamente gratuito per tutti.

Dimentica di pagare: ecco lo streaming gratuito

Fermo restando che gli utenti che non vogliono sottoscrivere alcun abbonamento streaming, hanno la possibilità di visionare i contenuti on demand direttamente da piattaforme come YouTube, RaiPlay e Mediaset Infinity, dovete sapere che adesso sono arrivate piattaforme gratuite che consentono di visionare tutto ciò che si vuole.

Una di queste è, senza ombra di dubbio Rakuten Tv che consente di visionare tantissimi film in maniera totalmente gratuita con il piccolo sacrificio di guardare un po’ di pubblicità. Altra piattaforma simile è PlutoTv, di proprietà della Paramount, che offre una serie infinita di film di ogni genere. Infine, per gli amanti di serie TV c’è Serially, anche questa completamente gratuita a fronte della registrazione al servizio.