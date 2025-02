Libretto di circolazione, aggiornamento richiesto per questi conducenti | Se trovano i vecchi dati te lo stracciano seduta stante

Bisogna prestare attenzione al libretto di circolazione. In particolar modo devono farlo dei conducenti poiché, potrebbe essere stracciato.

Uno dei documenti più importanti delle automobili è, senza ombra di dubbio, il libretto di circolazione che, come ben sapete, viene rilasciato dalla Motorizzazione Civile. Al suo interno ci sono tutte le informazioni necessarie del veicolo. Pensiamo, ad esempio, alla classe di emissione, ma anche alla targa ed a tutti i dati del proprietario.

O meglio, in questo caso, si parla di dati dell’intestatario. Oltre questi, poi, al suo interno sono elencati dati fondamentali come le revisioni effettuate e tutti i passaggi di proprietà nel caso in cui questi dovessero essere avvenuti. Va da sé, quindi, che questo documento va tenuto sempre in auto per essere mostrato durante qualsiasi controllo delle Forze dell’Ordine.

Ci sono, poi, delle regole ben precise da rispettare e, ad oggi, queste sono diventate molto, ma molto più stringenti. Questo perché, quello che viene definito il nuovo Codice della Strada, ovvero, le modifiche apportate dallo scorso 16 di dicembre volute fortemente dal Governo attuale, hanno stravolto un po’ tutto ed il Libretto di Circolazione non ne è stato affatto esente.

Ebbene sì, avete capito benissimo, e, in particolar modo, c’é una nuova norma che prevede un obbligo per tutti i conducenti. Riguarda proprio il Libretto di Circolazione perché se i dati contenuti al suo interno sono vecchi e non sono stati aggiornati, si rischia davvero grosso. Pensate che possono stracciarvelo davanti ai vostri occhi.

Nuovo Cds: occhio al Libretto di Circolazione

Di questo documento abbiamo già parlato abbondantemente in precedenza. Abbiamo voluto ribadire che si tratta di qualcosa di fondamentale per automobili ed automobilisti dato che contiene al suo interno tutte le informazioni riguardanti questi ultimi. Purtroppo, però, il legislatore ha voluto inserire qualcosa di nuovo nel Codice della Strada.

Come abbiamo già avuto modo di accennare, infatti, parecchi conducenti devono rispettare un obbligo ben preciso: devono aggiornare questo documento ed eliminare tutti i dati e le informazioni vecchie presenti su di esso. Le pene e le sanzioni sono davvero molto severe. Scopriamo, allora, insieme, quello che si è obbligati a fare immediatamente.

O aggiorni il documento o becchi 4000€ di multa

Questa è una delle novità difficili da digerire per gli automobilisti italiani. Tuttavia, la Legge parla chiaro e bisogna rispettarla. In pratica, il Libretto di circolazione, come accennato, reca al suo interno le informazioni riguardanti il proprietario che, tra l’altro, dovrebbe essere anche l’unico ed il solo conducente. Pertanto, l’automobile non può essere prestata a nessun altro cittadino, altrimenti si rischia davvero grosso.

Nel caso in cui si voglia prestare il veicolo ad un altro soggetto, bisogna procedere con una delega in cui di autorizza lo stesso a guidare l’auto. All’interno della delega vanno inseriti i dati dell’utente, la targa del veicolo ed il periodo in cui si presta quest’ultimo e che non deve superare un tempo massimo di 30 giorni consecutivi. Superato questo, se si viene beccati, si riceve una solenne bastonatura: in primis viene ritirato il libretto di circolazione e, poi, si va incontro ad una multa che va dai 728 € fino ai 3636 €.