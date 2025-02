Lavatrice, con il trucco del barattolo in 5 minuti mi è tornata a funzionare | Ora centrifuga come un missile

La lavatrice è tornata a funzionare meglio di prima. È bastato il trucco del barattolo e in 5 minuti anche la centrifuga è tornata perfetta.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici che non può mai mancare in una abitazione. Un primo dispositivo del genere è arrivato in Italia, precisamente a Napoli, nel 1851. Era enorme ed era capace di lavare 2000 lenzuola e ben 1000 camicie tutte insieme. Per vederne una in casa, però, c’è stato bisogno di attendere un po’.

Pensate che solo nel secondo dopoguerra è arrivata la prima lavatrice in un’abitazione italiana, marchiata Officine Meccaniche Eden Fumagalli, quella che è poi diventata Candy. Fatte queste divagazioni, torniamo alla lavatrice ed al suo ruolo fondamentale in una casa. Al giorno d’oggi, infatti, la vita ha ritmi molto, ma molto frenetici.

Per questo motivo, nessuno ha più il tempo di lavare il bucato a mano e si affida a questo dispositivo per fare prima. Si mette tutto al suo interno, si posiziona il detersivo e l’ammorbidente e, fatto ciò, si avvia il ciclo di lavaggio migliore per quel tipo di bucato. In pochissimo tempo, sarà pronto da stendere all’aria aperta per asciugarlo.

Purtroppo, però, molto spesso, ci si imbatte in problematiche che, in alcuni casi ben specifici, possono essere il frutto di errori, dimenticanze, o anche di abitudini scorrette da parte di chi è addetto a caricare la lavatrice in casa. Ciò porta a malfunzionamenti anche fatali. Per fortuna, però, c’è la possibilità di risolvere tutto in 5 minuti con un trucco super efficace.

Con il trucco del barattolo la lavatrice tornerà come nuova

La lavatrice, come tutti gli elettrodomestici di casa, per funzionare al meglio deve essere coccolata. Ciò vuol dire che bisogna manutenerla in maniera costante. Ebbene sì, avete capito benissimo, altrimenti se la si abbandona e la si utilizza solo per lavare il bucato, si finisce col doverla sostituire con una nuova. Ciò, ovviamente, comporta uno sforzo economico non di poco conto.

Una delle sue componenti maggiormente a rischio, oltre l’oblò, che pure deve essere tenuto pulito e mantenuto, e il cestello interno, è il filtro. In quest’ultimo, infatti, si raccolgono tutte le impurità del bucato ed anche ciò che tutti si dimenticano all’interno delle tasche di pantaloni e giubbotti, ad esempio. Se questo non viene pulito in maniera costante, può darsi luogo a diverse problematiche che, però, per fortuna, possono essere risolte con il semplice trucco del barattolo.

Con il trucco del barattolo torna tutto come prima: anche la centrifuga schizzerà

Questo trucco è di vitale importanza e bisogna metterlo in pratica ogni volta che pulirete il filtro della lavatrice. Il consiglio è di farlo almeno ogni tre mesi. Iniziamo subito, staccando, innanzitutto, la spina dalla corrente elettrica. Prendete una bacinella, mettetela sotto il filtro e, poi, staccatelo. In questo modo, se c’è ancora acqua, cadrà nella bacinella.

Ecco che arriva il momento del protagonista del trucco di cui vogliamo parlarvi: il barattolo. Questo va dapprima riempito di acqua e, poi, di bicarbonato di sodio o di aceto. Non fa alcuna differenza quale ingrediente deciderete di utilizzare. Immergete nella soluzione creata il filtro ed attendete mezz’ora. Trascorso questo tempo, sciacquate il filtro sotto l’acqua, asciugatelo e riposizionatelo.