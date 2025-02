Mutuo, queste banche finanziano il 100% dell’importo | Compri casa anche se sei alla canna del gas

Un 2025 positivo per chi intende comperare casa. Scopriamo quali istituti ti finanziano tutto: basta avere soltanto un minimo requisito.

Comprare casa è il sogno di molte famiglie. In tantissimi infatti sono ancor oggi costretti a vivere in affitto, a causa delle difficoltà ad ottenere un mutuo bancario.

Per ottenerlo, infatti, è innanzitutto necessario avere un lavoro stabile: una cosa, questa, di fatto rara, soprattutto tra le nuove generazioni, che passano da un lavoro precario all’altro. Ma non è tutto. Anche una volta ottenuto il sospirato finanziamento, non è affatto detto che questo copra l’intero ammontare del costo dell’immobile da acquistare.

E’ cosa risaputa, infatti, che i mutui generalmente erogati vanno a coprire solo fino ad un certo valore dell’importo totale: in media è esso pari all’80%. Diviene pertanto indispensabile non solo avere una situazione lavorativa stabile, ma anche essere decisamente liquidi. Ad esempio, se intendiamo comprare una casa da 300.000,00 €, è necessario avere almeno 60.000 € sul conto per poter chiudere l’affare.

Fortunatamente però, vi è la possibilità, grazie alla politica di alcuni istituti di credito, di poter ottenere anche il 100% del valore dell’immobile, ma solo in alcuni determinati casi. Vediamo di seguito quali sono i requisiti previsti e quali banche aderiscono all’iniziativa.

Come ottenere il 100% del finanziamento

Non tutti sanno che è stato istituito, presso la ConSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, che permette al cittadino di avere una garanzia pubblica sul 50% dell’importo di mutuo erogato da un istituto di credito.

Questa garanzia può essere innalzata per coloro che – aventi un ISEE qualificato – richiedono un finanziamento superiore all’80%. A poter accedere al fondo ConSAP sono però solo le giovani coppie, le famiglie mono-genitoriali, coloro che vivono in una casa popolare e le famiglie con figli minori, quest’ultime solo se l’ISEE non supera determinate soglie.

Quali banche aderiscono

L’accesso al fondo ConSAP è previsto da numerosi istituti di credito. Di seguito presentiamo le offerte che riteniamo sicuramente tra le più interessanti. Iniziamo con BPER Banca, la quale ha uno specifico mutuo ConSAP denominato Green Under 36, dedicato ai giovani che acquistano un immobile di classe energetica almeno C.

Il Monte dei Paschi di Siena, oltre ad erogare mutui con garanzia ConSAP, permette anche la surroga gratuita di questi ultimi. Chiudiamo con Intesa Sanpaolo, la quale presenta diverse soluzioni di mutuo al 100%, anche a prescindere dalle garanzie statali offerte dal Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa.